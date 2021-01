Francesco Facchinetti: “Il GF Vip lo vincerà Dayane Mello perché ha preso un sacco di mazzate nella vita”

Francesco Facchinetti parla del Grande Fratello Vip 5

Nel nuovo appuntamento di Casa Chi, il salotto di Gabriele Parpiglia ed Alfonso Signorini, tra i vari ospiti intervenuti anche Francesco Facchinetti. L’imprenditore milanese ha detto la sua sul reality show di Canale 5, svelando il gieffino che, a detta sua, vincerà la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Una stagione che entrerà nella storia per la sua durata. Infatti, partito lo scorso settembre chiuderà i battenti alla fine di febbraio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha riferito il conduttore.

Per l’ex dj il GF Vip 5 lo vincerà Dayane Mello

Intervenuto a Casa Chi di Alfonso Signorini, l’imprenditore Francesco Facchinetti, non c’è nessun dubbio. Per l’ex dj milanese a trionfare sarà la modella brasiliana Dayane Mello. Ebbene sì, per il figlio d’arte di Roby dei Pooh la sudamericana potrebbe superare tutti gli altri concorrenti del GF Vip 5. Quest’ultima che in quattro mesi ha creato spesso delle discussioni e scissioni tra gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, mentre è molto amata dal pubblico che la sostiene da casa e non solo, infatti migliaia di voti arrivano direttamente dal Brasile.

Stando a Facchinetti Junior, nonostante sia difficile fare un pronostico sul reality, tra i favoriti c’è proprio l’ex di Stefano Sala. Il motivo? A dirlo è lui stesso: “Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate”.

La preferita di Francesco Facchinetti è Stefania Orlando

Nel corso del suo intervento a Casa Chi, tra i gieffini favoriti di Francesco Facchinetti spunta anche un altro nome, il rampollo meneghino Tommaso Zorzi. Su quest’ultimo, l’ex dy ha detto: “Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono molto colorato, istrionico, glam”.

Per l’ex conduttore di X Factor alla fine ci sarà una testa a testa dove a spuntarla sarà proprio Dayane Mello. Tuttavia, l’imprenditore ha riferito agli utenti web che tifa per un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5: “La mia vincitrice assoluta è Stefania Orlando”. Le due previsioni saranno azzeccate? Staremo a vedere cosa accadrà da qui a fine febbraio 2021.