Giulia Salemi ha infranto il regolamento del GF Vip? Giulio Pretelli: “Ha detto a Pierpaolo che Elisabetta ha…”

Nel corso di una diretta Instagram, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha rivelato che Giulia Salemi pare abbia infranto il regolamento del GF Vip. Questo sembrerebbe essere anche il motivo del leggero astio che tutta la famiglia del concorrente nutre nei suoi confronti.

Il giovane, inoltre, ha parlato anche della questione del like che suo padre ha lasciato su di un commento contro l’influencer e non solo. Giulio ha raccontato anche il contenuto di una conversazione intercorsa con la Gregoraci. Vediamo tutti i dettagli.

Come avrebbe infranto il regolamento Giulia?

Il fratello di Pierpaolo ha spiegato, in modo abbastanza esaustivo, tutte le ragioni per cui la sua famiglia non ha dato esattamente la benedizione al rapporto che unisce il concorrente all’influencer. Innanzitutto, Giulio ci ha tenuto a precisare che Giulia Salemi potrebbe aver infranto il regolamento del GF Vip. In particolare, pare abbia rivelato a Pretelli che Elisabetta avesse qualcuno al di fuori. Questa confessione avrebbe contribuito ad allontanare sempre di più il giovane dal suo “amore platonico” verso la showgirl.

Giulio, inoltre, ha anche rivelato di aver sentito la Gregoraci, la quale si è detta molto dispiaciuta del gesto di Pretelli di rimuovere il loro quadro dalla stanza. In merito al like lasciato dal padre di Pierpaolo su di un commento contro Giulia, invece, il protagonista della diretta Instagram ha detto che si è trattato di un banale errore. L’uomo, dunque, non aveva nessuna intenzione di compiere quel gesto, sta di fatto che adesso il like non c’è più.

Il confronto tra la Salemi ed Elisabetta Gregoraci

Nel corso del confronto con i fan, poi, il fratello di Pier ha anche spiegato per quale motivo la famiglia pare preferisca Elisabetta a Giulia. Non si tratta di nessuna ostilità nei confronti della Salemi, semplicemente, la Gregoraci si è comportata in modo molto più maturo e signorile. A dare particolarmente fastidio a tutto l’entourage familiare di Pretelli sarebbero state le effusioni avvenute sotto le coperte con l’influencer.

Giulio ha detto che finché scatti il bacio non c’è nulla di male, ma la famiglia preferisce che il resto, qualora ci fosse, accada lontano dalle telecamere. Questo concetto era ben chiaro all’ex di Briatore, che infatti ha messo al primo posto il bene di suo figlio. In ogni caso, ora non ci resta che attendere per capire come agirà il GF Vip dopo il regolamento infranto da Giulia Salemi