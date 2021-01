Amici 20, anticipazioni: due concorrenti sono stati eliminati

Nella puntata di sabato pomeriggio vedremo due eliminazioni tra gli allievi del talent, crisi e brutte notizie per un cantante. Ecco che cosa è successo

Amici 20, anticipazioni: eliminati un cantante e un ballerino

Le feste sono passate e Amici 20 si prepara a tornare. La puntata del pomeridiano che vedremo in onda sabato 9 gennaio è già stata registrata e ci sono stati diversi colpi di scena. Da Il Vicolo delle News apprendiamo che Lorella Cuccarini non era presente in studio ma in collegamento da casa perchè ha contratto il Covid. Per ora sta bene. A sorpresa sono stati eliminati due concorrenti.

La puntata si apre con la questione della lettera che Rudy Zerbi ha scritto ad Arisa. Lo abbiamo visto nel daytime di questi giorni: Zerbi ha trovato una cantante che vorrebbe nella scuola e ha chiesto ad Arisa di scegliere chi mandare in sfida dei suoi tre allievi. Arisa non ha saputo decidere e così tutti e tre (Kika, Arianna e Raffaele) si sono scontrati con Ibla.

La ragazza vince la prima sfida e a lasciare la scuola di Amici 20 è Kika. Subito dopo anche Riccardo affronta la sfida per un provvedimento disciplinare e perde contro Alessandro. Anche Riccardo deve lasciare definitivamente il programma.

Le altre anticipazioni

L’eliminazione di Kika e Riccardo ha destabilizzato tutti i concorrenti e li ha gettati nello sconforto. Ci sono state tante lacrime anche perchè la classe aveva indicato Arianna come sfidante ed è opinione comune che la ragazza non meriti di stare nella scuola.

Ad ogni modo tutti gli altri hanno riconfermato la loro maglia tranne uno. Rudy Zerbi ha deciso di trattenere la maglia di Sangiovanni dopo la sua esibizione deludente. Tuttavia, il ragazzo ha cantato un suo nuovo inedito prodotto da Kef. Anche per Enula ci sono due produttori musicali interessati a lavorare con lei. Tommaso è riuscito a portare a casa un 6.8 dalla Celentano e per lei è un voto alto. Giulia ha convinto, come sempre, Veronica Peparini e Maria l’ha presa in giro per il suo interesse verso Sebastian.

Samuele ha portato sul palco un compito che gli aveva assegnato Maria De Filippi. Doveva creare una coreografia con i suoi compagni senza l’aiuto dei professionisti. La cosa è riuscita molto bene con i complimenti di tutti. Anche Alessandra Celentano ha riconosciuto che Samuele ha delle doti speciali. Ospite della puntata Fabrizio Moro.