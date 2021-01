Incidente per Pierpaolo Pretelli al GF Vip: dopo la botta corre in confessionale per farsi visitare

In queste ore, Pierpaolo Pretelli ha avuto un incidente nella casa del GF Vip. Il ragazzo stava giocando a carte con i suoi coinquilini quando, improvvisamente, ha urtato violentemente con il ginocchio contro il tavolo.

La botta è stata parecchio forte, al punto che il ragazzo ha sentito il bisogno di recarsi in confessionale per farsi visitare. In tale occasione, infatti, è stato soccorso da un medico il quale ha provveduto ad emanare la diagnosi. Ecco cosa è successo.

L’incidente di Pierpaolo Pretelli al GF Vip

Tra i personaggi più discussi di queste settimane al GF Vip c’è, sicuramente, Pierpaolo Pretelli che, in queste ore, ha generato clamore a causa di un incidente. L’ex velino, infatti, stava giocando con i suoi compagni d’avventura ma, inavvertitamente, ha colpito il tavolo con il ginocchio. L’urto è stato considerevole, sta di fatto che il ragazzo ha avvertito un dolore parecchio forte. Subito dopo l’impatto si è recato in confessionale per sottoporsi ad una visita.

Quando è uscito, il protagonista ha portato con sé del ghiaccio da apporre sulla parte dolorante. In quel momento, tutti i coinquilini gli hanno domandato cosa fosse accaduto e lui ha replicato dicendo si trattasse di una contusione. I coinquilini e i telespettatori, che in quel momento erano sintonizzati con la diretta del programma, naturalmente, sono stati molto in pensiero per lui in quanto non conoscevano l’effettiva entità del danno.

Giulia Salemi sarà la sua crocerossina

Ad ogni modo, per fortuna si è trattato di un incidente di poco conto, da cui Pierpaolo Pretelli dovrebbe riprendersi nel giro di qualche giorno. In questo periodo è preferibile che resti un po’ a riposo senza fare troppo peso sull’articolazione. Ad aiutarlo in questa impresa ci sarà, sicuramente, la nuova fiamma Giulia Salemi, con cui si sta venendo a creare quasi una relazione a tutti gli effetti.

In questi giorni, infatti, i due si sono parlati molto ed hanno anche esternato i loro reciproci sentimenti. A quanto pare, tra i due c’è una forte intesa e un grandissimo affetto, che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più serio. La famiglia di Pretelli, però, ha esortato il giovane a tirare un freno in tutta questa situazione, specie in rispetto del piccolo Leo, il figlio di Pierpaolo. Non ci resta che attendere per vedere se il giovane seguirà il consiglio.