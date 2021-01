Il Paradiso delle signore trama 12 gennaio: Beatrice e Vittorio pericolosamente vicini

La puntata del 12 gennaio 2021 del Paradiso delle signore riserva non pochi colpi di scena. In tale occasione assisteremo ad un forte avvicinamento tra Beatrice e Vittorio. Ad unirli ancora di più sarà anche una comune preoccupazione che i due avranno a causa di Serena.

Arturo, invece, comincerà ad indagare sul passato di Achille Ravasi, mentre Adelaide sarà sempre più preoccupata per gli affari in cui si sta immischiando suo cognato Umberto. Gabriella, invece, comincerà ad avere dei ripensamenti sulla sua vita sentimentale.

Trama 12 gennaio: problemi tra Achille e Umberto

Nel corso della puntata del 12 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella sarà molto provata dopo aver letto il contenuto della lettera scritta dal suo ex fidanzato. A tal proposito, comincerà ad avere dei ripensamenti, che la porteranno a raccontare per la prima volta una bugia al suo promesso sposo. Umberto e Arturo, invece, avranno un pesante screzio in quanto Bergamini ha scoperto il suo doppio gioco. A tal proposito, l’imprenditore deciderà di non fidarsi e comincerà a fare personalmente delle indagini su Achille Ravasi.

Ludovica si rivelerà di grande aiuto sulla questione in quanto fornirà al padre di Cosimo delle informazioni molto interessanti a riguardo. Adelaide, dal canto suo, non potrà che mostrarsi profondamente preoccupata per la piega che sta prendendo tutta la situazione. La donna, infatti, non si mostrerà affatto d’accordo con le scelte prese da suo cognato nell’ultimo periodo.

Vittorio e Beatrice vicinanza pericolosa al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, al Paradiso delle signore, nella puntata del 12 gennaio, vedremo anche che a casa Conti si respirerà un clima davvero particolare. La famiglia verrà scossa dall’arrivo di una telefonata proveniente dal collegio di Serena. Ciò di cui Beatrice verrà messa a conoscenza le genererà molta preoccupazione. Ad ogni modo, a consolarla ci penserà Vittorio. Tra i due si verrà a creare un’intesa davvero molto forte. I cognati, infatti, ripercorreranno il viale dei ricordi e questo farà riaffiorare un profondo legame che sembrava essere svanito, ma non è così.

Per tale motivo, la situazione tra i due comincerà a diventare sempre più pericolosa. Intanto Marta sarà sempre lontana, ma il suo ritorno in città è più vicino del previsto. Armando, Rocco e Pietro, invece, sembreranno davvero molto entusiasti all’idea di formare una squadra di ciclismo tutta loro. Mentre Salvatore continuerà a lottare per riconquistare la sua amata Gabriella.