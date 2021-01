Oroscopo 9 gennaio 2021: Gemelli fortunati, Acquario creativi

L’Oroscopo del 9 gennaio 2021 preannuncia un periodo molto fortunato per i nati sotto il segno dei Gemelli, tuttavia, non abbassate la guardia. Gli Acquario, invece, saranno creativi e pieni di spirito d’iniziativa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata molto positiva per quanto riguarda il lavoro. Coloro i quali hanno avuto qualche disguido in questi giorni avranno la possibilità di recuperare. Anche dal punto di vista delle relazioni vi accingete a vivere un periodo estremamente disteso, fatto di chiarimenti e amicizie sincere.

Toro. Oggi potreste essere un po’ maldestri, sia nelle azioni sia nelle parole. Cercate di mantenere la calma e di evitare ci comportarvi in modo troppo istintivo. In campo lavorativo, invece, è opportuno valutare con attenzione le vostre prossime mosse, non siate affrettati.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 gennaio 2021 vi anticipa che questo è un periodo parecchio fortunato. Specie dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle risposte positive. Ad ogni modo, non abbassate la guardia e rimanete sempre concentrati, non è il momento di incorrere in passi falsi.

Cancro. Non è il momento di distrarsi e di perdere del tempo. Specie in campo lavorativo potrebbero arrivare delle interessanti novità, quindi, cercate di farvi trovare pronti e carichi. In amore è un periodo di tranquillità, godetevelo fino in fondo senza pensare troppo al futuro.

Leone. In questo momento è necessario mantenere un profilo basso e non svelare subito le vostre carte, specie per quanto riguarda il lavoro. C’è una bella ripresa per quanto riguarda i sentimenti, ma non lasciate che le questioni lavorative tornino ad ostacolare la vostra vita di coppia.

Vergine. La giornata proseguirò senza troppi intoppi. Cercate di rilassarvi e di fermarvi un attimo. In questo periodo siete stati catturati da mille pensieri e cose da fare, pertanto, potreste mostrare un po’ di stanchezza. Approfittare del fine settimana per staccare un po’ la spina.

Previsioni 9 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo estremamente positivo per quanto riguarda l’amore. In campo lavorativo, invece, potrebbe esserci qualche tensione. Cercate di mantenere la calma e di ponderare attentamente le vostre prossime scelte. Presto potreste essere posti dinanzi un bivio, non lasciatevi cogliere dal panico.

Scorpione. Momento di ripresa dal punto di vista economico per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, è ancora troppo presto per darsi alla pazza gioia, quindi, siate parsimoniosi. In campo amoroso, invece, c’è una bella Luna, pertanto, approfittate per trascorrere quanto più tempo possibile con le persone che amate.

Sagittario. L’Oroscopo del 9 gennaio 2021 vi esorta a tenervi ben stretta la vostra ambizione e determinazione. Vi siete prefissati degli obiettivi e non vi fermerete fino a quando non li avrete raggiunti. Questo è un aspetto che potrebbe essere messo in discussione da qualche impedimento momentaneo, non lasciatevi scoraggiare.

Capricorno. Questo è un periodo molto interessante per voi. Il flusso di Plutone vi esorta al cambiamento, in quanto è favorita la crescita personale e professionale. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, non temete di sbagliare. Il momento è propizio per i nuovi inizi, anche nei rapporti sentimentali.

Acquario. Giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. Oggi sarete creativi e intuitivi, qualità che vi saranno di grande aiuto dal punto di vista professionale. In campo sentimentale, invece, state usando un po’ troppo la ragione a scapito delle emozioni, scioglietevi un po’ di più.

Pesci. Oggi c’è il rischio di incorrere in qualche discussione, pertanto, è opportuno mantenere la calma. State trascurando un po’ troppo la vostra forma fisica e questo non va bene. Per tale ragione, approfittate di questo fine settimana per dedicarvi un po’ di più alla cura di voi stessi.