Alda D’Eusanio in imbarazzo per la figlia dell’ospite: “Mi ha ruttato in faccia”

Alda D’Eusanio fa una battuta sulla figlia della Petrarolo

Nell’ultimo appuntamento settimanale di Storie Italiane, la padrona di casa Eleonora Daniele si è collegata con Pamela Petrarolo. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, da poco tempo è diventata mamma della sua terza figlia. Nel programma mattutino di Rai Uno, la donna ha raccontato in diretta le emozioni del suo essere madre per la terza volta.

Ma ad un certo punto, sul finale c’è stato un piccolo imprevisto. Nello specifico, la neonata, che si chiama Futura, ha avuto un rigurgito. “Scusate, ha digerito. Perdonateci!”, ha detto la Petrarolo un po’ imbarazzata. A quel punto, Alda D’Eusanio, anch’essa ospite della Daniele, ha commentato in modo ironico: “Ci ha fatto un rutto in faccia. E’ bellissima!”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nel format della tv di Stato.

Il regalo a Pamela Petrarolo a Storie Italiane

Presente nello studio di Storie Italiane, Alda D’Eusanio ha detto anche: “Che bella che è, amore di zia!”. Una frase detta dalla nota opinionista nel momento in cui Futura, la terzogenita di Pamela Petrarolo, è stata inquadrata dalla regia. Mentre la conduttrice Eleonora Daniele, riferendosi alla battuta ironica fatta dalla sua ospite qualche istante prima, ha asserito ridendo: “A Futura possiamo perdonare tutto”.

Dopo tale parentesi, la professionista Rai ha lanciato una copertina molto commovente dedicata alla Petrarolo che, prima che partisse la clip, ha premesso: “Non fatemi piangere”. Ma alla fine di è commossa lo stesso visionando il filmato confezionato appositamente per lei.

Eleonora Daniele parla con Alessandra Tripoli

Dopo la messa in onda del servizio citato prima e della lunga chiacchierata con la padrona di casa, Pamela Petrarolo ha salutato Eleonora Daniele e tutti gli ospiti di Storie Italiane tra cui Alda D’Eusanio. Inoltre, la neomamma ha voluto ringraziare l’ex gieffina per l’ospitata.

Ricordiamo che quest’ultima alcuni minuti prima aveva in collegamento un altro personaggio femminile che fa parte del mondo dello spettacolo. Una donna che tra poco partorirà, ovvero l’ex ballerina di Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli. Parlando di quest’ultima, la madre della piccola Carlotta non ha nascosto di essere molto ansiosa e spera che il figlio nasca al più presto.