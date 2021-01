Orrore su Elisabetta Gregoraci: “Vola basso perchè quando muori vieni con me nella tomba”

Elisabetta Gregoraci dice la dua su Pierpaolo Pretelli

Per chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci non è una concorrente da oltre un mese. Nonostante l’abbandono del reality show di Canale 5, la soubrette calabrese, al momento a Dubai col figlio Nathan Falco e Flavio Briatore, continua a far parlare di sé.

E mentre la 40enne si gode una vacanza nelle calde terre degli Emirati Arabi, ferendosi alla mano per uno scatto, nel frattempo il suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scatenano sotto le lenzuola. I fan dei Gregorelli, che per settimane hanno sostenuto la ‘coppia’, ora accusano l’ex Velino di Striscia la Notizia di aver “sporcato” la loro storia davanti alle telecamere presenti nella casa più spiata d’Italia.

Un hater offende la soubrette calabrese su Instagram

E se numerosi utenti ringraziano Elisabetta Gregoraci per le emozioni che ha fatto vivere nella casa del Grande Fratello Vip 5, la stessa da Dubai definisce la sua esperienza nel reality show di Canale 5 con Pierpaolo Pretelli come 85 giorni bellissimi. Ma c’è anche chi è più cattiva, come un’internauta che sul profilo Instagram della 40enne calabrese l’ha massacra davanti a tutti.

“Te sei fatta un po’ di pubblicità perché ormai eri passata… Sei una bellissima donna ma secondo me vola basso perché quando muori vieni con me nella tomba”, ha scritto il leone da tastiera. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare, replicando con una risposta glaciale: “Spero sempre dopo di te”. (Continua dopo la foto)

Elisabetta Gregoraci si ferisce a Dubai

Nel frattempo Elisabetta Gregoraci ha raggiunto il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore a Dubai. I due erano volati negli Emirati Arabi prima di Capodanno in attesa dell’arrivo della soubrette calabrese.

E proprio lì, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 per realizzare una foto da postare sul suo account Instagram ha avuto un piccolo incidente. Nello specifico, la donna si è fatta male all’arto superiore a causa di una pianta grassa. Il suo viaggio durante la pandemia ha scatenato una serie di polemiche sul web. Gli utenti sono stanchi di stare in casa e certi Vip invece girano il mondo come nulla fosse.