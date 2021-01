Giulia Salemi è fidanzata? Delle grida fuori la casa del GF Vip lo confermano: ecco di chi si tratta (FOTO)

Giulia Salemi è fidanzata? Questa è la domanda che molti fan del GF Vip si stanno ponendo. Per diverso tempo ci si è chiesti che fine avesse fatto il ragazzo che la protagonista pare stesse frequentando prima di entrare nella casa.

Ebbene, in queste ore sono sopraggiunte delle novità in merito alla vicenda. Alcune persone, infatti, si sono recate fuori la casa di Cinecittà ed hanno provato a mettere in guardia Pierpaolo Pretelli. Le persone in questione lo hanno esortato ad aprire gli occhi in quanto l’influencer risulta fidanzata.

La segnalazione su Giulia: è fidanzata?

Pochissime ore fa, nella casa del GF Vip si è verificato un fatto davvero increscioso che ha coinvolto la coppia più discussa del momento. Alcune persone, infatti, si sono recate fuori la casa del reality show per gridare a Pierpaolo che Giulia Salemi fosse fidanzata. Tali individui hanno dato delle informazioni ben precise in merito all’identità della persona in questione. Il suo nome, infatti, è Alessio. Tra le urla, inoltre, si è anche sentito dire che l’influencer stesse solo usando Pierpaolo per restare nella casa il più a lungo possibile.

La regia, però, ha subito cercato di coprire quelle voci alzando considerevolmente il suono della musica in casa. Per tale ragione, i concorrenti non hanno potuto apprendere di più. Ad ogni modo, chi sarebbe questo Alessio, presunto fidanzato della nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli? Molto probabilmente, la persona in questione è il calciatore Alessio Romagnoli. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo della Salemi

Prima che Giulia Salemi entrasse nella casa, infatti, si vociferava che la ragazza fosse fidanzata con il difensore del Milan. Tra i due non è mai stata ufficializzata la situazione, sta di fatto che non sono mai trapelate foto ufficiali. Ad ogni modo, sono molti i magazine e i siti che, a suo tempo, hanno riportato questa notizia. Il fatto che delle persone abbiano fatto proprio il nome del ragazzo fuori la casa, poi, non sta facendo altro che avvalorare questa ipotesi.

Al momento, il diretto interessato non ha proferito parola in merito, mentre l’inquilina del reality show è sembrata molto provata. Giulia ha continuato a ripetere di non essere assolutamente fidanzata. Il ragazzo menzionato, in realtà, non è altro che un amico, con il quale le è capitato di uscire qualche volta, ma sempre in compagnia di altre persone.