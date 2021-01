Uomini e Donne anticipazioni oggi: Matteo fa una sorpresa a Sophie

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di oggi, lunedì 11 gennaio, rivelano che Sophie e Davide saranno al centro dell’attenzione. Dopo aver dedicato ben due puntate alle vicende del trono over, quest’oggi si discuterà dei più giovani.

Per quanto riguarda Davide, il ragazzo ha deciso di portare in esterna solo Chiara, con cui ha dato luogo ad un incontro parecchio toccante. Sophie, invece, ha lasciato a casa Matteo, ma quest’ultimo ha deciso di farle una sorpresa lasciandola senza parole.

Anticipazioni oggi: sorpresa per Sophie

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parlerà di trono classico e le anticipazioni sono estremamente ricche. Per quanto riguarda Sophie, la tronista è rimasta male nei giorni passati per come si è comportato Matteo nell’ultima messa in onda. Nello specifico, la ragazza non ha digerito il fatto che il corteggiatore le ha detto che le avrebbe risposto di “no” in caso di scelta. Proprio in virtù di questo, la dama ha scelto di non portare il corteggiatore in esterna.

Durante la puntata odierna, il protagonista darà una spiegazione sul perché ha deciso di dare quell’amara risposta, ma non è tutto. Il giovane, infatti, ha deciso anche di farle una sorpresa che l’ha molto colpita. Con tale gesto, annesso alle dovute scuse, il ragazzo è riuscito a riguadagnare la fiducia della Codegoni. Oltre al chiarimento con Matteo, Sophie è uscita anche con Giorgio e Antonio e con entrambi è sembrata essere molto a suo agio.

Beatrice va via da Uomini e Donne

La ragazza non si è mai sbilanciata più di tanto, per questo motivo è molto difficile riuscire a capire chi tra i tre pretendenti possa essere la sua scelta. Passando a Davide, invece, il ragazzo è uscito con Chiara. I due hanno trascorso il tempo nello studio del programma e lei gli ha fatto una sorpresa. L’esterna è stata molto toccante, al punto che Beatrice è scoppiata in lacrime ed ha deciso di andare via. Donadei, però, non gliel’ha permesso.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, rivelano che il tronista l’ha inseguita per farla tornare in studio. Infine, per Michele Dentice scenderà una nuova corteggiatrice. Il napoletano, dopo aver interrotto la relazione con Roberta, in quanto quest’ultima ha scelto di conoscere solo Riccardo, è rimasto senza corteggiatrici. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se la nuova arrivata riuscirà a fargli battere il cuore.