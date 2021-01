Pierpaolo Petrelli, messo in guardia da alcune voci: “Giulia è fidanzata”(VIDEO)

Clamoroso colpo di scena al GFVip. Poche ore fa, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno avuto una dura discussione a seguito di alcune voci circolate fuori Cinecittà. Una persona, infatti, si è resentata fuori dalla casa urlando un pettegolezzo che ha lasciato senza parole. Nel dettaglio ha svelato che la sua amica speciale: “È fidanzata con Alessio”. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Giulia nega a Pierpaolo Pretelli di avere un flirt fuori

In un secondo momento Pierpaolo Petrelli ha avuto ulteriori infromazioni. Nuove voci hanno sostenuto che Giulia Salemi avrebbe un flirt con un noto calciatore. La 27enne però si è subito difesa da ogni accusa affermando che non c’è nulla di vero. L’influencer dopo aver capito il malessere di Petrelli, confuso e amareggiato per quanto successo, ha cercato di confortarlo, senza però riuscirci per ora.

I toni tra i due sono diventati sempre più accesi e nel mezzo della discussione ci è finita anche Stefania Orlando. La conduttrice televisiva ha tentato di sdrammatizzare pensando che magari è andata a cena con amici e tra questi potevi esserci un Alessio. “Ci sarà qualche voce che gira”, ha concluso.

Pierpaolo Petrelli in crisi per Giulia al GF Vip

Solo fino a poche ore fa tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi sembrava procedere tutto a gonfie vele. I due ragazzi, nelle ultime settimane si sono molti avvicinati, e possiamo dire che si è formata la prima coppia al GFVip. Dopo quanto nella giornata di oggi, l’ex velino di Striscia è andato di nuovo in confusione e si è chiuso in se stesso.

Pierpaolo Petrelli si era ripromesso di voler seguire il proprio cuore e di viversi questa storia con l’influencer. La discussione tra i due è andata avanti per molto e lo stesso gieffino ha cercato di capire cosa ci fosse di vero nelle parole del fan.

A tal proposito ha chiesto a Giulia se prima di entrare in casa avesse frequentato o sentito un certo Alessio ma lei ha risposto di no. “Non mi sono sentita e vista con nessuno. Ma io mi vado ad imbarcare in una relazione avendo già qualcuno fuori? Non ho idea di chi potesse essere”.