L’avvocato di Giulia Salemi ha diffidato Salvo Veneziano. Lui: “Non le ho dato una poco di buono”

I legali di Giulia Salemi diffidano Veneziano

Ormai le diffide al Grande Fratello Vip 5 sono di casa. Infatti, dopo quella che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha fatto al reality show ed a Dayane Mello, ora ne è arriva un’altra. A riceverla è stato l’ex gieffino Salvo Veneziano, qualificato nella quarta edizione del programma Mediaset.

Lui stesso lo ha reso noto attraverso i suoi canali social svelando colei che gliela hanno mandata: gli avvocati di Giulia Salemi. Per quale motivo ? Per aver diffuso sul web un video piccante dell’influencer italo-persiana durante la sua esperienza in un reality in Spagna. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il pizzaiolo siciliano sulla modella e sulla storia con Pierpaolo Pretelli.

Lo sfogo dell’ex gieffino

Intervistato dal noto portale SuperGuidaTv, Salvo Veneziano ha confessato di aver ricevuto una diffida dai legali di Giulia Salemi. Il pizzaiolo siciliano è rimasto interdetto per questa cosa.

“Come prima reazione ho insultato in privato su Instagram chi mi ha mandato la diffida”, ha dichiarato l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello e la quarta della versione vip. Poi l’imprenditore ha cercato di darsi un controllo considerando che non è più un bambino ma ha 45 anni. “Ora ho passato tutto al mio legale”, ha asserito l’uomo.

Salvo Veneziano parla di Giulia Salemi

Ma non è finita qui, nel corso della lunga intervista per SuperGuidaTv, Salvo Veneziano ha detto anche che la sua voleva essere solo una provocazione e non un attacco a Giulia Salemi. Non voleva puntarle il dito additandola come una poco di buono, ma voleva mettere in luce il suo comportamento qualificabile a suo avviso come una strategia. Dopo aver avuto un’esperienza in un reality show in terra iberica, l’influencer italo-persiana ha avuto una storia prima con Francesco Monte e ora con Pierpaolo Pretelli.

“Non mi immaginavo che da questo video si scatenasse un putiferio. Ormai si parla di bullismo con molta facilità. Bisognerebbe riflettere invece prima di usare certi termini”, ha detto il pizzaiolo siculo. Ricordiamo che tra i tanti cuoricini rossi ricevuti sul video in questione, anche quello del padre dell’ex Velino di Striscia la Notizia, poi rimosso perché ha scatenato delle polemiche.