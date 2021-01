GF Vip, effusioni spinte tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito, raptus in camera da letto: poi il rammarico (VIDEO)

Bacio tra Cecilia e Capriotti e Mario Ermito

Nella giornata di venerdì la casa del Grande Fratello Vip 5 ha ospitato un nuovo bacio tra due new entry. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti e dell’affascinante Mario Ermito. Nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, i due gieffini erano seduti sul letto, insieme agli altri coinquilini, tra cui la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

I due attori ad un certo punto si sono scambiati un sorprendente bacio in bocca lasciando senza parole tutti di i presenti. Ma anche i telespettatori che li stavano guardando su Mediaset Extra e Mediaset Play.

Inquilini del GF Vip 5 senza parole all’iniziativa dei due attori

Rimasti scioccati di quello che è accaduto davanti ai loro occhi, i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno chiesto a Cecilia Capriotti e Mario Ermito: “Ma è stato un bacio a stampo o sbaglio?”. A quel punto la soubrette è influencer romana ha risposto un modo malizioso: “Adesso c’è amore tra di noi. Cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato uno sbaglio innocente…”.

A dire il vero, il bacio sarebbe stato dato a stemperare le tensioni e le scaramucce tra i due gieffini. Ma dopo tale iniziativa, sui vari social network il pubblico del reality show di Canale 5 già si chiede come prenderà tale effusione il marito della donna. Si farà una risata oppure scatenerà la sua gelosia? (Continua dopo il video)

Tregua al Grande Fratello Vip 5 tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito

Come accennato prima, Cecilia Capriotti e Mario Ermito all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto dei momenti di forte tensione. Per fortuna, da qualche giorno la situazione è cambiata radicalmente. Cosa è successo per questo cambio di rotta? Nella notte di mercoledì, finalmente la soubrette romana e l’affascinante attore si sono chiariti di fronte agli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

E in quella circostanza i due inquilini dell’appartamento più spiato d’Italia si sono scambiati anche un bacio per sancire la loro pace. Durerà questo momento di tregua oppure nelle prossime ore ci sarà di nuovo tensione? Sta mo a vedere.