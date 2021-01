Francesco Oppini: “Il GF Vip non ti arricchisce, ho comprato casa grazie a mia madre…”

L’esperienza di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5

Francesco Oppini non ha avuto la forze di continuare. Qualche settimana fa il figlio di Alba Parietti ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 perché gli mancavano molto i suoi affetti. Tuttavia, il ragazzo si è portato un bagaglio pieno di cose positive, qualche critica per delle uscite discutibili, ma soprattutto l’amicizia speciale con Tommaso Zorzi.

Ora si è aperta una nuova vita per l’ex gieffino che dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5 ha lasciato l’appartamento in cui viveva con la madre per comprarne uno tutto suo. Ma non è finita qui, infatti il ragazzo ha trovato posto come opinionista sportivo nella prossima edizione del programma di Italia 1 Tiki Taka, al fianco di Piero Chiambretti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il giovane imprenditore piemontese.

Il figlio di Alba Parietti ha comprato casa

Intervistato dal noto magazine Nuovo, l’ex gieffino Francesco Oppini ha fatto sapere che l’acquisto non è stato fatto grazie ai guadagni derivanti dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. In pratica, la casa è stata comprata ma che grazie al supporto economico della madre Alba Parietti e al suo lavoro.

“Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”, ha dichiarato il giovane imprenditore al periodico diretto da Riccardo Signoretti.

Francesco Oppini va a convivere con la fidanzata Cristina Tomasini

Dopo 38 anni Francesco Oppini ha deciso di lasciare la casa della madre. Tuttavia, la nuova casa di Francesco Oppini non è distante dall’appartamento di Alba Parietti. Ad abitare con il venditore di automobili nella nuova dimora anche la storica fidanzata Cristina Tomasini. Di conseguenza, i due hanno deciso di andare a convivere e magari costruire una famiglia.

“L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio. Per quanto ci riguarda, le nozze per il momento possono aspettare, diventare genitori ha la priorità”, ha dichiarato il uovo opinionista di Tiki Taka al noto settimanale di gossip e tv.