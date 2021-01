Barbara D’Urso, sospesa la puntata di Live Non è la D’Urso di domenica sera: il motivo

Il debutto di Live Non è la D’Urso rinviato di una settimana: il motivo

Dopo settimane di promo su Canale 5 che annunciavano il ritorno di Live Non è la D’Urso per domenica 10 gennaio 2021, nelle ultime ore c’è stato un cambio di programma. Ebbene sì, la ripartenza del rotocalco di Barbara D’Urso è stata rinviata, di conseguenza la conduttrice napoletana starà ferma ancora per una settimana. Infatti, attraverso un comunicato ufficiale da parte di Mediaset in merito ai palinsesti della settimana della rete ammiraglia, il 10 sera andrà in onda uno speciale sul Santo Padre.

Nello specifico, il pubblico avrà modo di vedere l’intervista esclusiva a Papa Francesco I e lo speciale del Tg5. Per l’esattezza, l’intervista con lo speciale Tg5 sarà trasmessa alle 20.40 subito dopo il telegiornale, prendendo il posto di Paperissima Sprint. Immediatamente dopo partirà in replica la pellicola ‘Chiamatemi Francesco’ diretto da Daniele Luchetti con Rodrigo de la Serna nei panni di Papa Bergoglio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo nei corridoi dell’azienda del Biscione.

La comunicazione di Mediaset sul rotocalco domenicale di Barbara D’Urso

Nella nota del comunicato stampa diffuso da Mediaset si legge: “Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su Canale 5, con l’intervista esclusiva a Papa Francesco e lo speciale del Tg5, la prima puntata del 2021 di “LIVE NON È LA D’URSO” andrà in onda domenica 17 gennaio”.

Ovviamente, tale comunicazione ha fatto storcere il naso ai fan di Barbara D’Urso e ai telespettatori del rotocalco di cronaca e spettacolo che da circa un mese aspettavano con impazienza il loro ritorno.

Quando riparte la nuova stagione di Live Non è la D’Urso?

Tutti i fan possono stare tranquilli, Live Non è la D’Urso tornerà in prime time la settimana prossima, ovvero da domenica 17 gennaio 2020. Quindi, in corsa c’è stato un piccolo cambio di programma che non ha intaccato il ritorno sul piccolo schermo di Pomeriggio Cinque.

Lo storico rotocalco della rete ammiraglia Mediaset, infatti, parte regolarmente da lunedì 11 gennaio, come sempre alle 17. 10 dopo la soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo. Per Lady Cologno le vacanze natalizie sono arrivate a conclusione, infatti il 10 pomeriggio c’è il ritorno anche di Domenica Live con tanti ospiti e interviste.