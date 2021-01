Oroscopo 10 gennaio 2021, classifica: Bilancia in prima posizione, Vergine e Gemelli nervosi

L’Oroscopo del 10 gennaio 2021 vede i Bilancia recuperare il primo posto della classifica. I nati sotto il segno di Vergine e Gemelli, invece, affronteranno giornate un po’ turbolente.

Previsioni 10 gennaio primi sei segni

1 Bilancia. Forte recupero per i nati sotto questo segno. Se in queste settimane avete vissuto qualche battuta d’arresto dal punto di vista lavorativo, non temete, presto le cose si riaggiusteranno. Questo è un momento di riscatto per voi, pertanto, andate dritti per la vostra strada.

2 Sagittario. La giornata si prospetta alquanto entusiasmante sia dal punto di vista emotivo sia professionale. In questo periodo state vivendo una fase di slancio e questo sta contribuendo a farvi acquistare molta fiducia in voi stessi. Se siete single, potrebbero nascere occasioni molto interessanti.

3 Ariete. Periodo favorevole per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo di domenica 10 gennaio 2021 vi esorta a farvi avanti, specie in ambito lavorativo. Questo è il momento adatto per farvi notare, pertanto, se avrete occasione di dimostrare le vostre capacità, non risparmiatevi.

4 Cancro. Momento pieno di soddisfazioni per voi. In campo professionale potrebbe essere arrivato il momento di ottenere qualche riconoscimento per la fatica fatta fino a questo momento. Non mettetevi in disparte, anzi, se avete qualcosa di cui dissentire, fatelo senza problemi, ma sempre con garbo e moderazione.

5 Pesci. Fase di recupero per i nati sotto questo segno. Se avete delle situazioni in sospeso, presto potrebbero arrivare delle interessanti novità. Dei dubbi stanno per essere disciolti, ma non dovete avere fretta. In campo sentimentale, invece, i brutti periodi sono ormai alle spalle.

6 Capricorno. Energici, creativi, ma anche distruttivi, queste sono le caratteristiche che contraddistingueranno questa giornata. Non lasciatevi condizionare troppo dal vostro umore in quanto, in questi giorni, potrebbe essere influenzato un po’ troppo dall’emotività. Ottimo momento per cimentarvi in rapporti fugaci o avventure.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Leone. Un vecchio detto dice: “Non cambiare la via vecchia per quella nuova”. Questo è un po’ il motto che vi accompagnerà nei prossimi giorni. Cercate di non smuovere troppo le acque e di mantenere un profilo basso, specie dal punto di vista lavorativo. I sentimenti, invece, sono in miglioramento.

8 Scorpione. La domenica procederà in modo piuttosto tranquillo, forse fin troppo. Non ci sono situazioni abbastanza rilevanti da creare dei problemi. Ad ogni modo, questa tranquillità potrebbe rivelarsi anche a tratti monotona. Quindi, trovate il modo per animare la giornata.

9 Acquario. Oggi vi sentite particolarmente fieri e sicuri di voi e questo potrebbe portare a qualche problema con il prossimo. L’Oroscopo del 10 gennaio vi anticipa che c’è il rischio di essere un po’ troppo impulsivi e prevaricatori. Nei rapporti di coppia cercate di mantenere la calma in quanto potreste rischiare di dare luogo a discussioni molto accese.

10 Toro. I nati sotto questo segno devono cercare di tenere maggiormente a bada le emozioni. Siete pieni di energia e questo potrebbe portarvi ad avere delle discussioni anche con le persone più insolite. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno staccare un po’ la spina.

11 Gemelli. Giornata particolarmente agitata per voi. Dal punto di vista sentimentale potreste essere pervasi da dubbi e perplessità. Anche le relazioni più stabili potrebbero essere portate ad avere una battuta d’arresto. Nel lavoro, però, ci sono dei miglioramenti, non arrendetevi.

12 Vergine. La mattinata non comincerà esattamente nel migliore dei modi. Nel pomeriggio, invece, ci sarà un miglioramento, ma non dovete mantenere la calma. Sia in amore sia nel lavoro potrebbe sembrare che vi stia andando tutto contro. Non abbiate paura, tutto si aggiusta.