Barbara D’Urso non va in onda: Live non è la D’Urso slitta a domenica 17

Live non è la D’Urso non va in onda domenica 10 gennaio

Brutte notizie per Barbara D’Urso e gli stessi fan dell conduttrice. La bella napoletana sarebbe dovuta tornare in onda con il Live Non è la D’Urso domenica 10 gennaio, dopo la pausa estiva ma purtroppo non sarà così. Carmelita, infatti, dovrà riposare un’altra settimana e l’attesissimo ritorno del suo show serale è slittato per ora al 17 gennaio. Il motivo è molto semplice… ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso “fermata” da Papa Francesco

Barbara D’Urso domani 10 gennaio non andrà in onda con il Live Non è la D’Urso. La presentatrice avrebbe dovuto interrompere le vacanze natalizie questa domenica, ma all’ultimo momento si è deciso di lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre, su Canale 5, con un’intervista esclusiva a Papa Francesco e lo Speciale del TG 5. Se da un lato i suoi amatissimi fan avranno preso male la notizia, di sicuro la conduttrice troverà il lato positivo per questa decisione.

Oltre a riposarsi per un’altra settimana, pregherà da casa, guardando lo speciale. Si perchè Barbara D’Urso è molto credente e devota al Signor Padre. Intanto, resta da capire, se il programma dedicato al Papa Bergoglio riuscirà a oltrepassare la concorrenza Rai con Che Dio ci aiuti 6. Nel cast di questa stagione troviamo oltre Elena Sofia Ricci anche Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Gianmaco Saurino, Diana Del Bufalo e Simonetta Columbu.

Torna Domenica Live: ospiti e anticipazioni

La conduttrice televisiva tornerà con grande grinta domenica 17 gennaio. Ancora un’altra settimana di pausa e poi finalmente Barbara D’Urso sarà al timone di Live Non è la D’Urso. Intanto, però, è confermato il ritorno di Domenica Live in onda dalle 17.00.

Carmelita, avrà come sempre nel suo studio tanti ospiti e tante storie da raccontare. Ricordiamo che a causa del Codiv-19, la presentatrice ha dovuto cambiare molto regole all’interno dello show senza però mai mancare nei suoi impegni.

Per ora non sembrano esserci grandi novità in arrivo ma pare accanto a lei potrebbero arrivare nuovi personaggi con il ruolo opinionisti. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, sembra ancora tutto top secret anche se di sicuro si parlerà molto del Grande Fratello Vip.