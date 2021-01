GF Vip, Parpiglia svela che Zorzi ha querelato Mario Serpa, lui sbotta: “Vediamo se hai il coraggio di raccontare che…”

Nell’ultima puntata di Casa Chi, il giornalista Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba su Tommaso Zorzi e un ex concorrente di Uomini e Donne, ovvero, Mario Serpa. Il collaboratore di Alfonso Signorini ha dichiarato che nella casa del GF Vip potrebbero esserci dei nuovi ingressi.

In questi giorni si è vociferato circa la possibilità di far entrare anche l’ex di Claudio Sona in casa. Parpiglia, però, ha categoricamente smentito queste affermazioni ed ha aggiunto dei succulenti dettagli inerenti una pregressa querelle tra l’influencer e Mario.

Denunce tra Mario Serpa e Tommaso Zorzi?

Nelle ultime ore, il giornalista Gabriele Parpiglia ha tirato in ballo una vicenda alquanto intricata inerente delle questioni irrisolte tra Tommaso Zorzi e Mario Serpa. Quest’ultimo sembrava essere un candidato in lizza per entrare nella casa, ma così non è stato. Il suo ipotetico ingresso avrebbe sicuramente generato molto sgomento, in quanto il protagonista avrebbe dei problemi irrisolti con l’influencer. Tra i due, infatti, sembrerebbero essere scattate anche delle denunce e diffide, finite in tribunale.

Dopo le affermazioni di Gabriele sul profilo Instagram del magazine di Alfonso Signorini, Mario ha sentito il bisogno di intervenire. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che si rivelò essere la scelta di Claudio Sona, è apparso molto furioso sui social. Il ragazzo, infatti, ha registrato delle IG Stories in cui ha chiarito la questione in modo decisamente eloquente. (Continua dopo il video)

Serpa contro Parpiglia

Mario Sona ha smentito in modo molto rigido l’essere finito in tribunale a causa della querelle con Tommaso Zorzi. Tra i due non scorre esattamente buon sangue, tuttavia, la situazione non è mai sfociata in qualcosa di così estremo. Ad ogni modo, a generare parecchio sgomento sono state alcune dichiarazioni fatte da Serpa durante il suo video sfogo. Il protagonista, infatti, ha esortato il giornalista a smetterla di infangare la vita delle altre persone, ma a pensare di più a se stesso.

Inoltre, Mario ha anche chiesto al suo interlocutore virtuale di avere il coraggio di raccontare un episodio avvenuto dietro le quinte di Verissimo un po’ di tempo fa. In tale occasione, infatti, Gabriele avrebbe parlato molto male di due protagonisti, un uomo e una donna, Il collaboratore di Signorini, per il momento, non è intervenuto, ma tutti si stanno chiedendo quale sia questo retroscena inedito citato dal ragazzo.