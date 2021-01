Dayane Mello ha bestemmiato? Un video del Grande Fratello Vip chiarisce tutto

Dayane Mello ha detto una imprecazione?

Dayane Mello ha bestemmiato nella casa del Grande Fratello Vip 5? E questa la domanda che molti telespettatori del reality show di Canale 5 si stanno ponendo nelle ultime ore. Ebbene sì, l’ex compagna di Stefano Sala è finita ancora una volta al centro delle polemiche perché, dopo aver sentito una sua esclamazione, in tanti hanno pensato ad una possibile imprecazione.

Il tutto è accaduto quando la modella brasiliana stava parlando con la sua cara amica Rosalinda Cannavò. Proprio durante la chiacchierata, la donna si sarebbe lasciata scappare un’esclamazione in lingua Iberia, ovvero “por Dios”. Frase che hanno fatto pensare a dei termini blasfemia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

La verità sulla presunta bestemmia pronunciata dalla brasiliana

A dire il vero, il filmato condiviso su Twitter da alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 5, dimostra cosa è accaduto realmente. Dayane Mello, infatti, non ha detto una bestemmia dal momento che l’affermazione “por Dios” ha più significati non riconducibili ad una imprecazione. Come ha riportato Novella 2000, il magazine diretto da Roberto Alessi, “por Dios”, in lingua iberica, può essere tradotto con ìDio mio’, ‘Santo cielo’, ‘Per carità’ o ‘Per l’amor di Dio’.

Quindi, la modella brasiliana non ha pronunciato nessuna bestemmia. Tuttavia, quest’ultima da giorni sta attraversando un momento poco felice all’interno della casa più spiata d’Italia. (Continua dopo il video)

Dayane Mello in difficoltà: Samantha, Cecilia e Mario la sostengono

L’avventura di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 continua senza sosta, tuttavia non mancano i momenti di crisi. L’ex compagna di Stefano Sala non sta attraversando un momento di grosse difficoltà, ma a sostenerla per fortuna ci sono Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti. Soprattutto con quest’ultima ha stretto una bella amicizia allontanandosi dal gruppo dei vecchi inquilini della casa più spiata d’Italia.

Tra questi Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco. Anche con il nuovo arrivato Mario Ermito la gieffina ha stretto molto e lo stesso attore in un confessionale ha detto che sta conoscendo una bella persona. Inoltre, la donna può contare del sostegno dei milioni di fan brasiliani che la votano per rimanere più a lungo nel reality show condotto da Alfonso Signorini.