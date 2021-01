Elisabetta Gregoraci approda a Uomini e Donne? Parla Costanzo: “Vuole cercare fidanzato?”

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci

Qualche settimana fa, immediatamente dopo la dua uscita volontaria dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al magazine di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. In quell’occasione la soubrette calabrese ha ripercorso la sua esperienza nel reality show di Canale 5 facendo anche una battuta su Uomini e Donne. In pratica, l’ex moglie di Flavio Briatore ha ironizzato dicendo che potrebbe approdare alla corte del dating show di Maria De Filippi per trovare il suo principe azzurro.

“Da una parte credo che il pubblico mi abbia conosciuto meglio con questa esperienza. Dall’altro potrebbe essere ancora più difficile trovare un uomo, alla fine dovrò andare a Uomini e Donne. Nella casa del GF Vip sono entrata da single, se l’amore arriverà io sarò pronta ad accoglierlo senza dubbi”, ha dichiarato la conduttrice di Battiti Live. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato Maurizio Costanzo.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo sulla showgirl calabrese

Nell’ultimo numero del periodo Nuovo Tv, Maurizio Costanzo attraverso la sua sua rubrica ha commentato le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Il marito di Maria De Filippi ha scritto questo pensiero: “Vuole cercare fidanzato in Tv? Penso che sia una scelta sua solo ed esclusivamente sua. La showgirl si è definita più volte fortificata dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ma ha detto pure che essere ‘spiata’ nella Casa ha fatto emergere fin troppo i suoi pregi e difetti. Ci sono più cose da valutare quindi. Però dopo il matrimonio naufragato e altre delusioni amorose merita di trovare il suo uomo anche se in tv“.

Elisabetta Gregoraci tronista di Uomini e Donne?

Anche se l’81enne Maurizio Costanzo ha incoraggiato Elisabetta Gregoraci a farsi avanti a Uomini e Donne, difficilmente Maria De Filippi abbia mai preso seriamente in considerazione l’idea di farla diventare tronista del suo dating show.

Effettivamente però, avere l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip 5 nello storico programma pomeridiano di Canale 5 sarebbe un colpo senza precedenti per la professionista pavese. E se in Italia si fantastica sul futuro televisivo della 40enne calabrese, la stessa di trova a Dubai. Lì con lei ci sono il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore.