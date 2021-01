GF Vip, Pierpaolo Pretelli di nuovo padre? Lui: “Un’emozione…”

Pierpaolo Pretelli vuole diventare padre per la seconda volta

Senza ombra di dubbio Pierpaolo Pretelli è uno dei protagonisti maschili del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore, mentre si trovava a tavola con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia il 30enne lucano si è lasciato andare ad una confessione molto intima.

Nello specifico, l’ex Velino di Striscia la Notizia quando si discuteva ancora una volta del fatto che Andrea Zenga non abbia mai avuto il padre Al suo fianco, ha manifestato il desiderio di avere un secondo figlio. “Un’emozione che vorrei rivivere“, ha dichiarato l’ex amico speciale di Elisabetta Gregoraci. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha svelato il fratello maggiore di Giulio.

La volontà dell’ex Velino di Striscia la Notizia

Quella di sabato è stata una giornata particolarmente impegnativa per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo aver messo a dura prova gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia sottoponendoli a degli esercizi fisici, ha fatto. Delle dichiarazioni inattese. Frasi che di certo non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show di Canale 5.

Il 30enne lucano, infatti, non ha nascosto la sua volontà di diventare padre per la seconda volta. Un nuovo figlio dopo il piccolo Leo di tre anni nato dalla storia d’amore con Ariadna Romero. Durante una conversazione con Andrea Zenga, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha parlato del difficile travaglio che ha avuto l’ex compagna prima d I mettere al mondo il loro figlioletto.

Le dichiarazioni di Ariadna Romero su Pierpaolo Pretelli

E a proposito di Ariadna Romero, di recente quest’ultima ha rotto il silenzio intervenendo a Casa Chi di Alfonso Signorini è Gabriele Parpiglia. La ragazza ha rivelato per la prima volta in assoluto dei particolari sulla fine della sua relazione sentimentale con Pierpaolo Pretelli.

“Quando è finito l’amore visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto in famiglia. Lo stesso vale per lui”, ha asserito la ragazza. A quel punto quest’ultima ha detto di essere stata lasciata dal gieffino con un SMS: “Mentre io ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta. Mi ha detto che era finita per telefono. In quel momento mi è caduto addosso il mondo”.