C’è Posta per Te, figlia ai genitori: “Non siete falliti”. Ferilli dà della stro**a a Maria (FOTO)

Primo appuntamento del 2021 di C’è Posta per Te

È iniziata la 24esima stagione di C’è Posta per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella prima puntata del 2021, nello studio Elios di Roma, oltre alle storie di gente comune, ha visto protagonisti anche due ospiti d’eccezione.

Nella prima abbiamo visto la presenza di Sabrina Ferilli e per la prima volta insieme in tv anche la madre Ida. Mentre nella seconda, l’ex gieffino è grande attore Luca Argentero. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella storia di Mario, Simona e la figlia Claudia. (Continua dopo la foto)

La storia di Claudia e i suoi genitori Mario e Simona

Claudia ha deciso di fare una sorpresa al padre e alla madre, in particolare al primo perché è rimasto disoccupato già da cinque anni. Per un lungo tempo ha lavorato ai mercati generali, poi ha fatto l’autotrasportatore per mantenere la famiglia.

Ma all’età di 54 anni è difficile trovare un nuovo impiego. La figlia, invece, era diventata responsabile di magazzino, ma anch’essa licenziata per via della pandemia. Quindi ha iniziato a fare le pulizie. Maria De Filippi si seduta al fianco dei genitori di Claudia per leggere una bellissima e commovente lettera che tanto di. sorpresa.

Mario e Simona senza lavoro

La lettera letta da Maria De Filippi a C’è Posta per Te parla in particolare dell’infanzia di Claudia e del fratello. Un trascorso segnato da momenti felici anche se vivevano in appartamento di poco meno di 38 metri quadri in quattro persone. Da quando i genitori sono rimasti senza lavoro la situazione è degenerata. Tutto è due si dono dati da fare per trovare un nuovo impiego, ma purtroppo sono stati spesso scartati nei colloqui di lavoro per via della loro età. Ma per Claudia, il padre e la madre rappresentano un modello di vita e che non hanno mai fatto mancare nulla ai loro figli. (Continua dopo la foto)

Sabrina Ferilli e la signora Ida si sono complimentati coi tre per la loro famiglia che è unita e molto solida. La madre della giurata di Tu sì que vales ha raccontato di aver vissuto anche lei da giovane diversi problemi economici. Nonostante tutto, però, bisogna affrontare la vita con ottimismo. A quel punto l’attrice ha fatto dei dono a Simona, Mario e Claudia, tra cui la patente K per il 54enne. Infine la Ferilli ha dato della str***a a Queen Mary, ovviamente con tono ironico.