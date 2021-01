C’è Posta per Te, Carlotta al padre: “Da quando stai con Cinzia sei scomparso, sono passati 9 anni”

Prima puntata della 24esima edizione di C’è Posta per Te

Sabato 7 gennaio 2021, alle 15 su Canale 5 è ritornata Maria De Filippi con C’é Posta per Te. Il people show, che è rimasto invariato negli anni, quest’anno ha raggiunto un grande traguardo, ovvero ben venti anni di messa in onda e la 24esima stagione. Il. Primo appuntamento in assoluto infatti, venne trasmessa il 12 gennaio 2000.

Di tradizione, all’interno del programma la conduttrice pavese alterna delle storie, alcune drammatiche, altre più leggere. In più alcune di esse si arricchiscono con la presenza di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo per fare delle sorprese. Ospiti della prima puntata: Sabrina Ferilli con la madre Ida, e l’attore Luca Argentero. (Continua dopo la foto)

C’è Posta per Te: la storia di Carlotta, il padre Tommaso e la moglie Cinzia

La protagonista della seconda storia di C’è Posta per Te è Carlotta. Quest’ultima ha riferito a Maria De Filippi che non vede papà Gianni da quasi un decennio. La giovane è madre di Tommaso, che il genitore ha conosciuto e di Rebecca che invece non ha mai visto. I genitori di Claudia si separano quando lei aveva solo dieci anni.

Per questo motivo Carlotta è andata a vivere con la madre. Il fratello e la sorella, invece, dal padre. Successivamente Gianni ha conosciuto Cinzia, che in seguito ha sposato. Dopo il secondo matrimonio l’uomo, stando a Carlotta, non avrebbe più seguito i figli nella crescita. Addirittura il fratello di Claudia è finito in riformatorio. (Continua dopo la foto)

Gianni e Cinzia non vogliono perdonare Carlotta

Dopo aver ricevuto l’invito di C’è Posta per Te, Gianni e Cinzia hanno accettato recandosi in studio. Ovviamente i due immaginavano che il mittente della busta fosse Carlotta. Lo scopo di quest’ultima è quello di ricucire un rapporto con il padre e con la seconda consorte. Inoltre, la ragazza vuole che entrambi conoscano suo marito e i suoi figli. I loro rapporti si sono bruscamente interrotti a causa del comportamento di colei che ha chiamato il programma.

Oltre a denigrare il genitore, la giovane avrebbe offeso anche Cinzia perché non farebbe parte della sua famiglia. Cinzia ha detto anche che il marito è stato sottoposto ad un intervento al cuore. E proprio in quel periodo solo lei era accanto a Gianni, i figli invece no. Lui è predisposto a fare pace a patto che la seconda moglie venga accettata in famiglia. Ma anche Cinzia con il tempo ha intenzione di perdonarla. Alla fine i due hanno deciso di aprire la busta.