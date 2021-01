C’è Posta per Te, Luigi cerca Maria dopo 50 anni: “Eravamo fidanzati” ne arrivano 6! (VIDEO)

Terza storia del primo appuntamento di C’è Posta per Te 2021

È ripartito il people show alla 24esima edizione. Nel ricordo di quant’è forte un legame tra madre e figlia, Maria De Filippi ha deciso di invitare la sua cara amica Sabrina Ferilli e la signora Ida, colei che l’ha messa al mondo. “Sei arrivata nel mio grembo al momento giusto”, si è sentito dire nel programma del sabato sera di Canale 5.

Dopo una sorpresa e una storia di litigi, si è riso tanto con la terza storia della prima puntata di C’è Posta per Te 2021. Andiamo a vedere a vedere nello specifico cosa è accaduto tra il signor Luigi e la ricercatissima Maria La Manba. (Continua dopo la foto)

Il racconto di Luigi e Maria La Manna

Il signor Luigi ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te con l’intenzione di rincontrare dopo 50 anni Maria La Manna, soprannominata Mariella. Era il lontano 1964, in Puglia, quando il protagonista della storia ha conosciuto Maria e se è innamorato follemente.

I due giovani si sono si sono fidanzati, ma quattro anni dopo il ragazzo è stato costretto a partire per fare il servizio militare. Dopo qualche tempo però, la loro relazione sentimentale è giunta al capolinea. I postini del people show di Maria De Filippi hanno rintracciano ben sei donne che potrebbero essere Maria. Tutte le signore hanno accettato l’invito presentandosi in studio. (Continua dopo il video)

L’incontro a C’è Posta per Te dopo 50 anni

Le prime due Maria La Manna sono rispettivamente di Monteleone di Puglia e l’altra di Canosa di Puglia, mentre Luigi è originario di Trani. La terza signora invece, non ha mai avuto un fidanzato con quel nome. Anche la quarta donna, anch’essa Maria, non lo conosce per niente.

L’ultima infine è la vera signora Maria La Manna che il protagonista della terza storia di C’è Posta per Te cercava. La donna, attraverso un indizio si è immediatamente ricordata di lui. Maria oggi è sposata, ha tre figli e otto nipoti. Tuttavia è apparsa ben contenta di rincontrare una persona che ha amato cinque decenni fa.