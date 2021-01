C’è Posta per Te, Marialucia ama Piero, ma il figlio Francesco non lo accetta: “Perdonami” (FOTO)

Quinta storia di C’è Posta per Te 2021

Sabato 9 gennaio 2021 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset è andato in onda il primo appuntamento di C’è Posta per Te. Il popolare people show ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla 24esima edizione.

Una puntata che ha visto la presenza in studio di Sabrina Ferilli e la madre Ida, ma anche l’affascinante attore Luca Argentero. Nella quinta storia della serata, hanno fatto il loro ingresso nello studio Marialucia e Piero. (Continua dopo la foto)

La storia di Maria Lucia, Piero e Francesco

La quinta storia del primo appuntamento di C’è Posta per Te ha come protagonisti Maria Lucia e Piero. Quest’ultimi sono convolato a nozze da circa un paio di anni. Ma a causa di questa nuova storia d’amore i figli della donna non vogliono più vedere la madre. In pratica, entrambi l’accusano di aver lasciato il padre, ma anche di averli abbandonati e di essersi innamorata di un altro uomo. Maria Lucia era sposata da un ventennio con l’ex marito, ma col passare del tempo il sentimento per lui è completamente sparito.

Quando la figlia ha iniziato una storia con un ragazzo di Chieti, la signora ha conosciuto e poi frequentato Piero. Hanno iniziato a scambiarsi qualche messaggio su Facebook e successivamente è nato l’amore. La padrona di casa Maria De Filippi ha fatto consegnare la posta ai figli Federica e Francesco con i rispettivi compagni Luca e Francesca. Solo Francesco e Francesca hanno accettato l’invito e di dono recati in studio. (Continua dopo la foto)

C’è Posta per Te: Francesco perdona la madre, ma non vuole vedere Piero

Nello studio di C’è Posta per Te, Francesco si è mostrato molto arrabbiato con la madre Lucia perché lo ha abbandonato anni fa per andare a vivere con Piero. Il ragazzo ha ribadito più volte di non avere nulla contro l’uomo, ma non vuole avere con lui alcun tipo di rapporto.

Dopo una serie di ripensamenti, ma anche grazie ai discorsi di Maria De Filippi, il giovane ha deciso di aprire la busta per provare a perdonare la madre. Tuttavia, ha obbligato Piero ad abbandonare lo studio del people show di Canale 5.