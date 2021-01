Tommaso Zorzi e Stefania Orlando litigano per colpa di Dayane: “Sono gay e single, basta scenate, adesso mi incavolo” (VIDEO)

Dayane Mello vicina Tommaso Zorzi

Sabato sera gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno organizzato un party tutto brasiliano. I telespettatori che seguivano la diretta su Mediaset Extra e Mediaset Play hanno notato qualcosa di strano. Ovvero che Dayane Mello ha passato quasi tutta la serata insieme al suo nemico Tommaso Zorzi.

La modella è il rampollo meneghino hanno realizzato dei balletti, twerking e si sono fatti pure delle confidenze. L’iniziativa dell’ex compagna di Stefano Sala, però, ha fatto storcere il naso a Stefania Orlando mostrandosi gelosa. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto durante la festa e immediatamente dopo. (Continua dopo il video)

GF Vip 5: la gelosia di Stefania Orlando

Ebbene sì, Stefania Orlando non ha per nulla preso bene la strana vicinanza di Tommaso Zorzi alla brasiliana Dayane Mello. Essendo molto furbo e con occhio vigile, l’influencer meneghino si è accordo del malcontento della bionda conduttrice. A quel punto il 25enne ha chiesto spiegazioni all’amica, che nel cuore della notte ha vuotato il sacco.

“Mi sorprendi sempre Tommy, non sempre in positivo. Perché hai ballato con Dayane Mello? Sì, avete detto che vi siete chiariti perché vi conviene a entrambi e siete stati tutta la sera insieme. Non è che sono incavolata, piuttosto sono delusa. Non avere questo atteggiamento con me”, ha affermato l’ex moglie di Andrea Roncato. (Continua dopo il video)

Litigio Tommaso e Stefania (video 5) vi evito i “questo e quello” che pubblicherò con calma. Confronto di chiusura #gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/aHvAfS1Mk4 — rotella mancante (@RMancante) January 10, 2021

Lo sfogo di Tommaso Zorzi contro Stefania Orlando

La gelosia di Stefania Orlando non è piaciuta per niente a Tommaso Zorzi. Infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 è sbottato contro di lei facendo una sceneggiata che il pubblico del reality show di Canale 5 conosce bene.

“Sono pieno. Se sto con una si arrabbia lei, se sto con l’altra ti incavoli te. Io ragazze non sono il fidanzato di nessuna di voi. Ho 25 anni, sono pure gay. Se voglio fare una serata con una persona me la faccio senza dover dare giustificazioni a nessuno. C’hai 50 anni sei sposata ed etero, non mi puoi fare scenate di gelosia. Adesso va bene tutto ma basta. La pazienza che io devo avere“, ha asserito il noto influencer milanese. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: