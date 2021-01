GF Vip, Salvo Veneziano affonda Antonella Elia: “Devono sospenderla dal programma” (VIDEO)

Veneziano chiede che Antonella venga mandata via dal GF Vip 5

La cedo confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet avvenuto la settimana scorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto storcere il naso a molti. Dopo l’attacco di Karina Cascella, a distanza di giorni è arrivato anche quello di Salvo Veneziano. Quest’ultimo infatti, ha criticato aspramente l’opinionista del reality show di Canale 5.

Il pizzaiolo siculo, che è stato accusato di essere omofobo, ha detto che secondo lui la collega di Pupo dovrebbe essere sospesa immediatamente dal programma. L’ex gieffino invece ha fatto i complimenti a Enzo Ghinazzi, che secondo lui è un opinionista perfetto.

L’ex gieffino critica la Elia ed elogia Pupo

Intervistato dal noto portale SuperGuidaTv, Salvo Veneziano ha detto che Antonella Elia va subito sospesa e tolta dal programma. Per il pizzaiolo non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia.

“E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Antonella e tirare le orecchie al conduttore. La violenza va sempre condannata”, ha dichiarato l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Per lui Pupo è perfetto in quel ruolo.

Per Veneziano quest’ultimo dice sempre la verità e parecchie volte lo ha anche difeso. “Ricordo che quando fui squalificato, lui e Alfonso litigarono pesantemente dietro le quinte. E anche quando mi difese in puntata, Alfonso lo mise a tacere. Figli e figliastri? Tanti non parlano perché hanno paura di non lavorare più. Se Alfonso sbaglia va detto. E’ un essere umano come tutti”, ha concluso il siciliano.

Salvo Veneziano contro Arianna David

Nel corso della lunga intervista per SuperGuidaTv, Salvo Veneziano ha attaccato una ex naufraga dell’Isola dei Famosi: Arianna David. “Grande amica della Gregoraci ,talmente amica che tempo fa ne parlava male in TV. Cara signora prima di sparare sentenze sulla mia persona, informati bene. Quindi io faccio bullismo? Fai meno la maestrina e sii più coerente nella vita”, ha concluso l’ex gieffino. Ecco il video postato Sul suo profilo Instagram: