Chiara Ferragni ha subito una caduta e corre a fare un’ecografia: ecco come sta (FOTO)

L’influencer Chiara Ferragni ha avuto un piccolo incidente in quanto è caduta durante un’escursione in mezzo alla natura. Considerando il suo stato interessante, però, la protagonista ha ritenuto opportuno correre a fare un’ecografia.

Una volta avuto il responso, la moglie di Fedez ha immediatamente provveduto a spiegare tutto ai suoi fan per aggiornarli in merito alle condizioni si salute. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come sta adesso.

La caduta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tra le influencer più amate e seguite del momento. Il suo account di Instagram vanta oltre 22 milioni di follower, i quali sono sempre pronti a sostenerla e ad essere partecipi di quello che accade nella sua vita. Per tale ragione, nel momento in cui la protagonista ha subito un incidente, tutti si sono preoccupati ed hanno cominciato a fare domande in merito a cosa fosse accaduto e come stesse.

Nello specifico, Chiara Ferragni ha raccontato di essere caduta mentre si trovava in giro con suo marito a fare un’escursione nella natura. La donna ci ha tenuto a chiarire che l’impatto non sia stato particolarmente forte, tuttavia, considerando il fatto che è in dolce attesa, ha ritenuto opportuno non sottovalutare nessun aspetto. Per tale ragione, ha subito contattato il suo ginecologo di fiducia e si è recato da lui per farsi controllare. Il dottore ha ritenuto necessario verificare la situazione con un’ecografia. (Continua dopo la foto)

Come sta adesso l’influencer

Il responso è stato, fortunatamente, positivo. La caduta subita da Chiara Ferragni, infatti, non ha riportato alcun danno alla bimba che porta in grembo. Durante l’ecografia, inoltre, Chiara e Fedez hanno anche avuto la possibilità di vedere meglio la loro bambina. La piccola, infatti, si trovava in una posizione favorevole, che ha permesso ai due di poter vedere ancor meglio i suoi tratti somatici. Questo, dunque, è stato per la coppia un momento di grande gioia.

Chiara, infatti, ha voluto condividere con i fan la sua emozione ed ha detto di essere sempre particolarmente agitata ed entusiasta quando riesce a vedere sua figlia. L’influencer dovrebbe essere entrata quasi al settimo mese. Il parto, infatti, è previsto per la fine di marzo, ma bisogna attendere ancora un altro po’ di tempo per avere delle informazioni un po’ più specifiche in merito alla questione.