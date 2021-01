Oroscopo 11 gennaio 2021: occasioni favorevoli per Sagittario e Pesci

L’Oroscopo dell’11 gennaio 2021 esorta alcuni segni a mantenere la calma in quanto potrebbero arrivare delle incomprensioni. Sagittario e Pesci, invece, dovrebbero cogliere al volo delle occasioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di ripresa e rinascita in campo professionale. Approfittate della luna favorevole per avanzare tutte quelle richieste che avete tenuto per voi per tutto questo tempo. Anche in amore è tempo di trarre conclusioni. gettatevi alle spalle i rapporti, ormai, logori.

Toro. Oggi siete distratti e annoiati. L’Oroscopo dell’11 gennaio, dunque, vi consiglia di non esporvi troppo e, soprattutto, di non prendere decisioni importanti. In campo professionale potrebbe esserci una certa tendenza a sottovalutare alcuni aspetti fondamentali, pertanto, siate cauti.

Gemelli. Giornata un po’ polemica. I rapporti interpersonali potrebbero rivelarsi più difficili del previsto in questo giorno, pertanto, cercate di non esporvi troppo. In campo lavorativo, invece, è necessario essere un po’ più precisi. Se vi trovate in una fase di prova, cercate di non commettere errori dovuti alla distrazione.

Cancro. Nuove opportunità lavorative in arrivo. In amore, invece, potrebbero sorgere delle incomprensioni. Cercate di essere quanto più calmi è possibile, altrimenti correrete il rischio di generare delle discussioni parecchio accese. Il transito opposto durerà fino a metà settimana.

Leone. Questo è un periodo di transizione dal punto di vista professionale. In questi giorni potrebbero decidersi le sorti della vostra posizione lavorativa. Per tale motivo, siete un po’ agitati. Cercate, però, di non riversare sugli altri, specie sul partner, i vostri turbamenti.

Vergine. Attenzione alle incomprensioni in amore. Nel corso della giornata, infatti, potrebbero sorgere delle discussioni. Tenete bene a mente che si tratta di una condizione temporanea, pertanto, se volete evitare problemi, mantenete un basso profilo e lasciate che passi la bufera.

Previsioni 11 gennaio fino a Pesci

Bilancia. La giornata comincerà un po’ sottotono dal punto di vista lavorativo. Cercate di non farvi prendere dal panico e di affrontare con tranquillità anche le eventuali divergenze che si verranno a creare. In amore, invece, non è il momento di essere pressanti e troppo possessivi.

Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero avere delle piccole discussioni. Cercate di essere cauti e di non dire cose che non pensate realmente. Nel lavoro dovrete cercare di mantenere una maggiore concentrazione. Potrebbero verificarsi dei rallentamenti e starà a voi riuscire a uscirne indenni.

Sagittario. In questo periodo siete particolarmente diretti, ma allo stesso tempo diplomatici. Questo, quindi, vi aiuterà parecchio a risolvere delle controversie che potrebbero venirsi a creare. In campo sentimentale, invece, vi sentite appagati, godetevi questo momento.

Capricorno. L’Oroscopo dell’11 gennaio vi esorta a prendere decisioni e ad acquisire posizioni di leadership. Sarete equilibrati e cauti, pertanto, è opportuno non lasciarvi sfuggire questa grande occasione di emergere e di farvi notare. Anche nei rapporti sentimentali sarete molto diplomatici.

Acquario. Oggi dovrete dimostrare quanta più calma possibile. Nel corso della giornata, infatti, potrebbero verificarsi una serie di imprevisti che metteranno a dura prova i vostri nervi. Cercate di mantenere un certo contegno, specie nelle questioni che riguarderanno il lavoro.

Pesci. Questo periodo è molto favorevole per quanto riguarda le relazioni appena nate. Se avete conosciuto da poco una persona, la conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più serio. In campo professionale, invece, ci sono grandi opportunità in vista, non lasciatevi scappare le occasioni che si presenteranno.