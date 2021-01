GF Vip, Tommaso Zorzi sgancia la bomba: “Stefania mi ha chiesto di litigare per finta”

Tommaso Zorzi fa una rivelazione su Stefania Orlando

Dopo l’accesa discussione avvenuta sanato notte, il giorno seguente Tommaso Zorzi ha fatto una lunga conversazione con la sua cara amica Cecilia Capriotti. Durante la chiacchierata il rampollo meneghino ha confessato che Stefania Orlando gli avrebbe chiesto tempo fa di litigare per finta. A quel punto l’attrice romana ha risposto che una richiesta del genere la bionda conduttrice gliela fatta anche a lei.

“In realtà è già successo, lei mi ha detto ‘Senti ma ti va se tipo questa settimana litighiamo?’. Facciamo finta? Sì esatto. Io gli ho detto: ‘Stefy io per il rapporto che ho con te ci rimango male’. Mezz’ora dopo mi ha detto ‘quello che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare’”, ha dichiarato l’influencer milanese. “L’ha detto anche a te Cecilia? Dai, vedi che questa cosa la dice a tutti?”, ha replicato la soubrette capitolina.

Tommaso Zorzi si confessa con Samantha De Grenet

Dopo aver parlato con Cecilia Capriotti, Tommaso Zorzi ha raccontato la medesima cosa anche a Samantha De Grenet. Ricordiamo che quest’ultima e Stefania Orlando non si sopportano per nulla.

“Lei diceva di litigare per le clip. Io le ho detto che non faccio queste cose. Adesso però capisco che ogni pretesto lei con me lo prende ed esplode. Io l’ho detto a Cecilia e lei mi ha confessato che l’ha detto anche a lei. Non ci sto io così. Anche perché poi devo starci male se Stefania sta facendo tutto per finta. A questo giro mi parlerà lei, perché altrimenti vado sempre io dai“, ha confessato il rampollo milanese al Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La reazione del popolo del web

Se le dichiarazioni fatte da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 fossero veritiere di certo non farebbe onore a Stefania Orlando. Tuttavia, il popolo del web si è arrabbiato anche col rampollo meneghino perché essendo amico della conduttrice non dove a spifferare a destra e a manca una sua confessione, soprattutto a Samantha De Grenet. Sicuramente di questo argomento se ne parlerà nel nuovo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.