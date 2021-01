Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 11 gennaio: Sophie perdona Matteo, lui le fa un regalo

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Prende il via una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato dopo la lunga pausa natalizia. Negli ultimi giorni invece, sul web gira voce che la conduttrice pavese sia propensa a realizzare una versione serale con i vip del suddetto programma.

Nel frattempo, i tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro episodio, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Sophie perdona Matteo, lui le fa un dono

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che si parlerà anche della giovane Sophie Codegoni. La 18enne in settimana ha realizzato due esterne, una con Giorgio Di Bonaventura e l’altra con Antonio Borza. Di conseguenza, la tronista ha scelto di lasciare a casa Matteo Ranieri dopo quello che era accaduto la puntata precedente. In quell’occasione, il corteggiatore ha detto che in quel momento avrebbe risposto “no” ad un’eventuale sua scelta.

In studio, quindi, il ragazzo chiarirà la sua posizione spiegando meglio la ragione che lo aveva portato a dare quella risposta. Sophie alla fine lo perdonerà e lui le farà anche una bella sorpresa. Di cosa si tratta? Seguendo la puntata del Trono classico scoprirete tutto.

Trono over: Roberta e Riccardo continuano la loro frequentazione

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne concesse dal sito Il Vicolo delle News, rivelano anche che si parlerà ancora di due veterani del parterre senior: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Quest’ultima e il personal trainer pugliese sembrano riuscire piano piano ad incastrarsi e a trovare una sintonia non solo a livello fisico, ma anche dal punto di vista sentimentale.

Di conseguenza, in studio diranno alla padrona di casa Maria De Filippi che continuano la frequentazione. Gli spoiler delle nuove registrazioni però, dicono che la dama inizia ad annoiarsi con l’ex di Ida Platano. Una conoscenza arrivata al capolinea? Staremo a vedere.