Filippo Nardi torna in tv per la prima volta dopo la squalifica: Barbara D’Urso lo umilia (VIDEO)

Oggi, domenica 10 dicembre, è tornato in onda Domenica Live. La puntata in questione è stata incentrata su diversi argomenti, tra cui anche alcuni che riguardano quanto accaduto al GF Vip in questo periodo. A tal proposito, è stato intervistato Filippo Nardi, che Barbara D’Urso non ha esitato a redarguire.

I due, infatti, sono molto amici, ma in questa occasione, la padrona di casa non si è potuta schierare dalla parte del protagonista, anzi. La donna lo ha presentato in un modo alquanto mortificante. Vediamo cosa è successo.

Barbara D’Urso contro Filippo Nardi

Dopo la squalifica dal GF Vip, Filippo Nardi non ha avuto diritto di replica in nessun programma televisivo, la prima a concedergli un’intervista è stata Barbara D’Urso. A Domenica Live, infatti, il conte ha avuto la possibilità di palesare ulteriormente il suo punto di vista in merito a tutto quello che è accaduto in questo periodo. Prima di dare la parola al suo ospite, però, la D’Urso ci ha tenuto a palesare il suo dissenso con quanto accaduto. La donna, inoltre, ha detto di non aver affatto riscontrato il Filippo che conosce in quei filmati.

Dopo questa premessa, Nardi ha avuto la possibilità di replicare. Filippo ha esordito rinnovando le sue scuse a tutte le persone che si sono sentite offese dalla sua volgarità. In seguito, ha dichiarato di non ritenersi una persona sessista e offensiva nei confronti delle donne. Il suo umorismo, seppur becero e irriverente, resta pur sempre una forma di gioco e di ilarità. (Clicca qui per il video)

Le prime parole del conte dopo la squalifica

A confutare le sue dichiarazioni ci sono stati anche altri ospiti. La più agguerrita è stata, soprattutto, Guenda Goria, colpita particolarmente dalle dichiarazioni fatte dal conte contro sua madre. La pianista ha detto di non riuscire a venere nessuna ironia nelle sue affermazioni. Giovanni Ciacci, invece, ha detto di conoscere il protagonista da molti anni, pertanto, sa perfettamente che non è un uomo cattivo anzi.

Tuttavia, l’ex gieffino, durante la permanenza in casa, avrebbe deciso di interpretare il ruolo del giullare, che certamente non gli compete. Questo, dunque, lo ha portato ad assumere degli atteggiamenti un po’ troppo estremi. Barbara D’Urso si è mostrata d’accordo con tale versione dei fatti, tuttavia, non comprende affatto il motivo per il quale Filippo Nardi abbia voluto giocare così male le sue carte.