Maria De Filippi, abito costoso per la prima puntata di C’è Posta per Te: ecco il prezzo (FOTO)

C’è Posta per Te ritorna col botto: ascolti record per il debutto stagionale

Per la gioia di Mediaset e dei telespettatori della rete ammiraglia, sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5 è tornata Maria De Filippi con la 24esima edizione di C’è Posta per Te. Era palese che la conduttrice pavese avrebbe sbancato lo share, e così è stato. Infatti, il primo appuntamento dello storico people show ha avuto un seguito di 6.271.000 telespettatori pari ad uno share del 27,99%.

Mentre alla concorrenza, ovvero lo speciale di Affari Tuoi Viva Gli Sposi!, condotto dal suo amico fraterno Carlo Conti, si è fermato a soli 4.314.000 spettatori e uno share pari a 15,92%. Ma l’attenzione del pubblico si è concentrata anche sull’outfit della padrona di casa. Un vestito che costa migliaia di euro. Ma andiamo a vedere nello specifico il prezzo esatto della sua mise. (Continua dopo la foto)

Outfit costoso per Maria De Filippi

Nella prima puntata stagionale di C’è Posta per Te, la conduttrice Maria De Filippi si è affidata a San Laurent. Per il debutto la padrona di casa ha optato per un completo giacca / pantaloni.

La prima, guardando nei listini prezzi ha un costo di ben 2.290 euro, mentre i jeans costerebbero 490 euro. Un totale di circa 2.800 senza contare la maglietta bianca e le scarpe. A quel punto il costo del suo outfit lieviterebbe ancora di più. Prezzo che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti web che hanno criticato la moglie di Maurizio Costanzo sui vari social network. (Continua dopo il post)

Look Maria

Giacca Saint Laurent €2290

Jeans Saint Laurent €490 #CePostaPerTe pic.twitter.com/Fv7id9Qn5g — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) January 9, 2021

C’è Posta per Te: la storia di Maria Lamanna

In occasione della prima puntata Maria De Filippi ha chiamato due ospiti d’eccezione: la sua cara amica Sabrina Ferilli e l’attore Luca Argentero. Un appuntamento in cui sono state raccontate ben sei storie. E una di esse, è quella dell’anziano uomo che voleva ritrovare la sua fidanzata dopo ben mezzo secolo.

Il duo amore giovanile di chiama Maria Lamanna. La conduttrice pavese è i suoi postini gliel’ha ovviamente trovata, ma per realizzare un simpatico siparietto in studio prima gli hanno presentato tutte le altre omonime presenti nei paesi limitrofi nel pugliese.