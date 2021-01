Dayane Mello fa un’ipotesi su Stefania Orlando: “Sfrutta Tommaso, se ora io divento amica di Zorzi…” (VIDEO)

Dayane Mello convinta che Stefania sfrutti Tommaso per popolarità

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 anche su Mediaset Extra e Mediaset Play saprà sicuramente che sabato sera nella casa più spiata d’Italia c’è stata un’accesa discussione tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Una litigata che ha fatto scoppiare una bomba nell’appartamento di Cinecittà.

Infatti, i vari inquilini sono abbastanza confusi, tranne Dayane Mello che sembra avere le idee molto chiare sulla vicenda. La modella brasiliana, infatti, chiacchierando con Mario Ermito ha asserito che secondo lei la bionda conduttrice starebbe sfruttando il rampollo meneghino solo per aumentare la sua popolarità.

La conversazione con Mario Ermito

Avvicinandosi a Mario Ermito nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha parlato della presunta strategia della Orlando nel reality show di Canale 5. Quindi, secondo lei le maschere prima o poi cadono.

“Questa è la conferma dio tante cose per me. Lei ha fatto il suo percorso da sola, poi ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui come una cozza. Adesso ha visto che funziona. Ora però se lui direziona la sua attenzione anche ad altri, forse anche a me che sono un ‘mmm’ capiscimi, a lei dà fastidio. Quindi fa uno spettacolo contro Tommaso e quindi avrà il suo video in puntata”, ha dichiarato la modella Sud Americana all’attore. (Continua dopo il video)

Lo sfogo di Dayane Mello contro Stefania Orlando

Ma lo sfogo di Dayane Mello contro Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, rivolgendosi sempre a Mario Ermito ha detto che questa è tutta una strategia dell’ex conduttrice Rai. Per lei quest’ultima ha delle manie di protagonismo e nient’altro. Poi ha precisato che la sua non è gelosia masolo la verità dei fatti.

“Le attenzioni le voleva su di lei e questo ha avuto. Mi fa tanto ridere tutto questo. Tommaso è un ragazzo buono, ha 25 anni e lei è una donna di 50 anni che manipola uno giovane. Queste scenate di gelosia le può fare con il marito e non con un concorrente che può stare con chi gli pare. Se ora io divento amica di Tommaso che problema c’è? Perché le dà fastidio se sono sua amica?”, ha ribadito l’ex di Stefano Sala.

Secondo quest’ultima alla Orlando infastidisce perché ha i suoi piani e pretende qualcosa. Infine ha affermato che le dispiace molto per Tommaso Zorzi, perché è un ragazzo buono e le persone stanno sfruttando la sua popolarità. “Lei lo usa per emergere”, ha concluso la brasiliana. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?