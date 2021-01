Barbara D’Urso rimprovera Filippo Nardi e precisa: “Adesso non ci frequentiamo” (VIDEO)

Filippo Nardi parla della sua squalifica al Grande Fratello Vip 5

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Filippo Nardi stato squalificato per le frasi, considerate sessiste, nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Dopo essersi scusato all’interno della casa più spiata d’Italia e successivamente sul suo account Instagram, domenica il conte inglese è stato ospite nella nuova stagione Domenica Live per spiegare la sua posizione. L’ex iena, però, ha fatto una precisazione dicendo a Barbara D’Urso che non tollera che il suo nome venga associato alle parole ‘sessismo’ e ‘violenza’. (Continua dopo il video)

"Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna" Guenda Goria faccia a faccia con Filippo Nardi a #DomenicaLive pic.twitter.com/rCiu4CTuuz — Domenica Live (@domenicalive) January 10, 2021

L’ex gieffino ospite a Domenica Live

Ospite nel contenitore domenicale di Barbara D’Urso, Filippo Nardi si è scusato nuovamente per il suo umorismo volgare. Poi ha ricordato che lui non ha mai inteso ferire qualcuno, non l’ha mai fatto con rabbia.

“Ovvio che avevo bisogno di questo lavoro, ma non ho recitato ruoli, volevo solo strappare delle risate e ho fatto quegli errori. C’è stato un crescendo di goliardia. Sono colpevole di aver portato la caserma in prima serata. Però non ci sto quando mi si accusa di violenza e misoginia, qui esagerate voi. Per colpa di queste etichette stanno minacciando mio figlio”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

A #DomenicaLive inizia il "processo" a Filippo Nardi dopo le frasi choc al #GFVIP ☕ Caffeuccio bollentissimo ☕ pic.twitter.com/8Ra09Rafy7 — Domenica Live (@domenicalive) January 10, 2021

La ramanzina di Barbara D’Urso a Filippo Nardi

A quel punto è intervenuta la padrona di casa Barbara D’Urso dicendo che secondo lei quello che ha detto Filippo Nardi non ha a nulla che fare con la misoginia o la violenza. Tuttavia, la conduttrice di Domenica Live ha precisato che il conte inglese ha pronunciato delle cose orrende.

“Quello che tu hai fatto al GF Vip non è sessismo e nemmeno violenza, sia chiaro. Piuttosto direi che sono state cose orrende. Quello che avresti voluto fare a Maria Teresa è osceno capisci? Io ho frequentato Filippo Nardi perché per un periodo siamo stati amici e ha frequentato casa mia, io sentendo le cose che ha detto… anche se adesso è un po’ che non ci sentiamo più, perché altrimenti… io sentendo quelle cose mi sono detta: ‘questo non è il Filippo Nardi che io conosco, queste sono cose orrende’”, ha affermato la professionista napoletana.