Giulia Salemi nel mirino, fan avvisano Giulio Pretelli: “Lo ha fatto anche con Monte, salva tuo fratello” (FOTO)

In questi giorni è davvero forte il dissenso che molti utenti del web, fan di Pierpaolo, stanno manifestando contro Giulia Salemi. Diverse persone hanno sentito il bisogno di contattare in privato il giovane per manifestargli il loro punto di vista in merito alla neonata relazione tra l’influencer e l’ex velino.

In molti ritengono che questo sia un rapporto completamente malsano e squilibrato, per tale motivo, hanno esortato Giulio a mettere in guardia quanto prima suo fratello. Ma da cosa dovrà essere protetto Pierpaolo? A quanto pare da alcuni comportamenti che la ragazza sembra reiterare nel tempo. Vediamo tutti i dettagli.

Molti fan di Pierpaolo insultano Giulia Salemi

Il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta diventando sempre più intenso e a molti fan del ragazzo la cosa sembra non andare molto a genio. Parecchi utenti, infatti, ritengono che questa relazione non vada bene per il giovane. In queste ore, dunque, molti follower dell’ex velino hanno deciso di mettersi in contatto con suo fratello per fare luce su di una cosa molto importante. Secondo la maggior parte delle persone, Giulio dovrebbe sbrigarsi a “salvare” il gieffino dalle grinfie dell’influencer.

Parecchie persone ci sono andate giù in modo anche pesante in quanto hanno accusato Giulia di essere una gatta morta e una manipolatrice. Nello specifico, c’è chi l’ha accusata di reiterare sempre lo stesso comportamento in ogni reality show. L’accento è stato posto soprattutto sulla precedente storia nata con Francesco Monte sempre all’interno del Grande Fratello Vip. (Continua dopo la foto)

La richiesta a Giulio Pretelli

Diversi utenti, inoltre, non hanno potuto fare a meno di fare un paragone con Elisabetta Gregoraci. Secondo i fan, il rapporto speciale che si era venuto a creare tra Pierpaolo ed Elisabetta al GF Vip, infatti, non aveva nulla a che vedere con quello sorto con Giulia Salemi. Pertanto, c’è anche chi ha esortato Giulio a contattare quanto prima la Gregoraci affinché facesse qualcosa per porre fine a questa situazione.

Al momento, però, la conoscenza tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele. I due sono sempre più vicini e non perdono occasione per lasciarsi andare a smancerie e momenti di romanticismo all’interno della casa. Elisabetta, invece, pare sia completamente uscita dal vortice del reality show, in quanto si sta concentrando solo ed esclusivamente sulla sua vita da mamma a tempo pieno.