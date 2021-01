Mario Balotelli ha un flirt con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni (FOTO)

Da giorni si vocifera sul fatto che Mario Balotelli pare abbia incominciato una frequentazione con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo, il calciatore è stato molto chiacchierato sul web, specie in virtù della comparsa di suo fratello al GF Vip.

Ad ogni modo, a destare particolare sgomento pare sia la sua vita sentimentale. Dopo il discusso flirt con Dayane Mello, il giocatore è stato accostato a diversi volti del talk show di Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta.

I dettagli sul presunto flirt tra Mario e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

In queste ore gira voce che Mario Balotelli abbia cominciato una relazione con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza in questione sarebbe Nicole Mazzocato, ex fidanzata e scelta di Fabio Colloricchio. La frequentazione tra i due sarebbe cominciata nel periodo di Capodanno. Pare, infatti, che i protagonisti abbiano trascorso l’ultimo giorno del 2020 in reciproca compagnia. L’euforia del momento, inoltre, sembrerebbe averli spinti anche a fare qualche brindisi di troppo, cosa che li avrebbe portati a trascorrere momenti parecchio alticci.

A far sorgere queste ipotesi sono stati i diretti interessati. Nicole e Mario, infatti, hanno pubblicato alcuni contenuti sui loro rispettivi social che sembrano ritrarre in background la stessa location. In particolar modo, pare si tratterebbe dell’abitazione del calciatore. La notizia, però, non è ufficiale, in quanto i protagonisti di questa vicenda non hanno ancora proferito parola in merito.

I gossip sul calciatore e Nicole

Ricordiamo che Mario Balotelli, di recente, è stato accostato anche al flirt con Alessia Messina, anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tale indiscrezione, però, è andata scemando con il tempo, nonostante non sia mai stata smentita, ma neppure confermata, dai diretti interessati. Nicole, invece, ha generato molto clamore per il flirt con un attore che ha recitato nella serie Suburra, ovvero, Spadino. Anche in questo caso, però, non ci sono conferme ufficiali.

Ma non solo, la ragazza, infatti, è stata al centro di una grossa polemica che l’ha vista protagonista suo malgrado. Nello specifico, durante una sessione di botta e risposta con i fan, la fanciulla ha toccato un argomento estremamente delicato, come la perdita di un genitore, mettendo sullo sfogo una foto di lei molto sensuale. In molti l’hanno accusata di essere davvero inopportuna, sta di fatto che è stata costretta a rimuovere tale contenuto.