GF Vip Tommaso Zorzi, la sorella Gaia lo gela dopo la lite con Stefania: “Chissà che film mentali si farebbe” (FOTO)

Lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Sabato notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si è consumata una nuova lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due si amano e si odiano visto che nelle ultime settimane hanno discusso molte volte. Un’incomprensione, l’ultima in ordine di tempo, avvenuta dopo la festa brasiliana che sta facendo discutere nella casa più spiata d’Italia ma anche fuori.

Sui vari social network gli utenti difendono il suo preferito e anche gli altri inquilini si sono schierati con l’uno o con l’altro. La bionda conduttrice si è infastidita perché il rampollo meneghino si è avvicinato a Dayane Mello, con la quale ha sempre avuto dei risentimenti, ma l’ex di Iconize non sembra sentirsi in colpa. Anzi, ha rincarato la dose dicendo di non volersi precludere nessun rapporto per colpa degli screzi dell’amica.

Gli interventi di Gaia Zorzi

Lo scorso dicembre già c’era stata una discussione fra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, quando Tommaso Zorzi nominò Stefania Orlando lasciando tutti senza parole visto il rapporto che li lega all’interno della casa di Cinecittà. In quell’occasione la sorella Gaia intervenne sui suoi canali social per tirare le orecchie al fratello.

A distanza di un mese, anche stavolta la consanguinea del rampollo milanese è intervenuta sul suo account Twitter per tirargli le orecchie e prendere le difese di Stefania Orlando. Tuttavia le sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso al popolo del web. Per quale motivo?

Il tweet di Gaia Zorzi

In quest’occasione, però, Gaia Zorzi è intervenuta su Twitter senza esporsi troppo, mordendosi la lingua ancora prima di parlare. Tuttavia le frasi utilizzate sono ben intuibili e chiare. “Io non posso commentare il litigio perché poi mandano i miei tweet in diretta e con quello che ho da dire chissà che film mentali si farebbe Tommaso”, ha scritto la ragazza sul suo canale.

Parole che hanno immediatamente scatenato un dibattito fra gli internauti: “Almeno da sorella, se proprio non vuoi difenderlo, io mi asterrei da mettere questi commenti che aizzano ancora di più la gente contro di lui. Io veramente non ho parole”. In molti hanno dato ragione al gieffino Tommaso scrivendo: “Esatto Gaia, brava non dire nulla. Anche perché tuo fratello ha ragione al 100% questa volta. E dovreste sostenere lui ma perché ha ragione”. Ecco il tweet della sorella e le repliche degli utenti: