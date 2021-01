L’Isola dei Famosi: nel cast una conduttrice e un’insegnante di fitness, le ultime indiscrezioni

Alcune nuove indiscrezioni vorrebbero altre due donne come naufraghe in Honduras. Ecco di chi si tratta

L’Isola dei Famosi sta per tornare

Dopo alcuni anni di pausa L’Isola dei Famosi sta per tornare su Canale 5. L’ultima edizione è stata molto criticata e la stessa Alessia Marcuzzi, che aveva sempre condotto il reality da quando era sbarcato su Mediaset, ha lasciato il programma dicendo di non avere più nulla da dare.

L’azienda ha pensato molto bene a cosa fare con il reality. Prima l’ha rinviato, poi a causa della pandemia voleva spostare la location.

Finalmente si è arrivati ad una decisone: L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 a marzo, dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip e del Festival di Sanremo. I naufraghi saranno sempre in Honduras. La conduttrice sarà Ilary Blasi e l’inviato l’amatissimo Alvin. Lei torna sulla scena dopo un stop piuttosto lungo e dopo aver lasciato la conduzione del GF Vip. L’intesa tra i due, ad ogni modo, è ottima visto che hanno già lavorato insieme a Eurogames nel 2019.

L’indiscrezione: tra i naufraghi una conduttrice e un’insegnante di fitness

In questi mesi si sta cercando di capire chi farà parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. TVBlog ha lanciato in queste ore un’interessante indiscrezione. Secondo il portale pare che siano pronte a partire per l’Honduras due donne: una conduttrice e un’insegnante di fitness. Chi è l’insegnante di fitness più nota in tv? Naturalmente Jill Cooper. Mentre la conduttrice sarebbe Patrizia Rossetti. Il suo nome è stato fatto anche per il GF Vip, questa volta sarà davvero una concorrente del reality?

Nel frattempo continua a circolare la voce che vede pronti anche Asia Argento e Brando Giorgi. La fonte è la stessa, pare che entrambi siano molto vicini alla firma del contratto dopo la discussione di alcuni dettagli sul compenso. Ma in questi mesi sono stati fatti anche altri nomi. Da Uomini e Donne potrebbero arrivare Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Andrea Cerioli. Non solo, si parla anche di Marco Baldini, Luigi Oliva (ex di Pamela Prati), Alessandra Canale.

Naturalmente per ora si tratta solamente di indiscrezioni e voci e non c’è nulla di confermato. Ma manca poco per avere qualche certezza in più. Seguirete la nuova edizione de L’Isola dei Famosi?