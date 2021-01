Il Paradiso delle signore spoiler 13 gennaio 2021: Clelia ha un malore, Armando preoccupato

Mercoledì 13 gennaio andrà in onda un nuovo appuntamento con a soap opera Il Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Agnese e Giuseppe staranno per tornare a casa e Armando mostrerà una certa preoccupazione in merito.

Vittorio, invece, dovrà partire per un piccolo viaggio di lavoro e la vicinanza con Beatrice diventerà sempre più interessante. Clelia, invece, avrà un malore e verrà soccorsa da Irene, che in quel momento si troverà in magazzino insieme a lei.

Spoiler 13 gennaio: Gabriella tentata da Salvatore

Nella puntata del 13 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio prenderà un’importante decisione su Serena dopo la chiamata ricevuta dal collegio. La bambina gli è apparsa profondamente disperata, per tale ragione, Conti non sarà disposto a sentire che la piccola sta così male. Di comune accordo con Beatrice, quindi, deciderà di andare a riprenderla e portarla a casa. Rocco e Armando, dal canto loro, non saranno nei panni per la creazione della loro squadra di ciclismo.

L’addetta a realizzare le nuove divise sarà, naturalmente, Gabriella, la quale si chiuderà in magazzino per procedere con la progettazione dei capi. La Rossi deciderà di concentrarsi così tanto sul lavoro, anche nella speranza di riuscire a distogliere l’attenzione da Salvatore. Il giovane Amato, infatti, sembrerà sempre più intenzionato a riconquistare la sua ex e questo comincerà a mettere in discussione anche il futuro della fanciulla, nonché i suoi sentimenti per Cosimo.

Clelia ha un malore al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Agnese e Giuseppe staranno per fare ritorno a Milano dopo la permanenza in Sicilia per le festività natalizie. Questa situazione, però, farà nascere delle forti preoccupazioni in Armando. Quest’ultimo, infatti, deciderà di andare da Luciano per confidargli i suoi timori. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 13 gennaio, Clelia avrà un malore. Alla scena assisterà anche Irene, la quale si troverà lì pronta per sistemare il suo posticino in cui trascorrere la notte.

Vittorio, dal canto suo, si preparerà per affrontare un breve viaggio di lavoro. Beatrice si mostrerà estremamente premurosa, al punto che si offrirà di preparargli la valigia come fosse una vera moglie. Tale gesto verrà molto apprezzato da Conti. La vicinanza tra i due diventerà sempre più estrema e pericolosa. Che il direttore dello shopping center stia cominciando a dubitare del sentimento per sua moglie?