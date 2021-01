Francesco Oppini si scaglia contro Dayane, Pierpaolo e Antonella Elia: le parole dell’ex gieffino

L’ex gieffino è contrario a molti comportamenti e cose dette nel reality. Si è scagliato, in particolare, verso due concorrenti e l’opinionista.

Francesco Oppini contro Dayane Mello: l’astio continua anche a distanza

All’inizio di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Francesco Oppini era nata una bella amicizia. Lei, ad un certo punto, aveva manifestato l’interesse di andare oltre ma Francesco ha subito messo in chiaro le cose. Da quel momento tra loro è stata guerra. Non sono mai riusciti a chiarirsi e anche adesso che Francesco si è ritirato dal reality l’astio tra i due continua.

Lei nella Casa ha da poco detto: “Se Francesco parla ancora di me lo ammazzo“, parole che hanno scatenato il web. Lui, d’altro canto, continua a dire di non capirla e di vederla molto incoerente. In una recente intervista a Non succederà Più su Radio Radio Francesco Oppini ha detto che all’inizio era bello quello che c’era con Dayane anche se lei era troppo fisica. “Non è il mio tipo di donna, non ha niente che possa attirarmi come compagna“, ha detto Francesco.

La trova incoerente sempre e comunque, una persona che si comporta allo stesso modo con tutti, prima si avvicina e poi ti affossa per emergere. Lo ha fatto anche con Rosalinda. Secondo lui quei baci e il rapporto stesso tra loro era solo per le telecamere.

Per Francesco Oppini è assurdo che lei possa vincere il programma perchè si è comportata e si sta comportando malissimo. Anche quando voleva uscire per la figlia, poi che cosa è successo? Cosa c’è di più importante di una figlia? Voi siete d’accordo con lui?

Contro Pierpaolo e Antonella Elia

Nella Casa Francesco ha legato maggiormente con Tommaso Zorzi, che vorrebbe vedere vincitore, e con Elisabetta Gregoraci. Per questo è rimasto molto male nel vedere Pierpaolo avvicinarsi in pochissimo tempo a Giulia Salemi: “è un copia incolla, mi è dispiaciuto“. Ma l’ex gieffino ha anche rivolto un pesante attacco ad Antonella Elia.

“È andata oltre, è andata sul personale con me, con Enock, con Elisabetta e Samantha. Non si fa. E poi attaccava sempre le stesse persone, sembrava costruita, con le parole che riportava dai social. Lei ha fatto due reality, litigi pesanti e con Valeria Marini è arrivata alle mani, quindi ha questo carattere forte. A me non piace come fa l’opinionista“.