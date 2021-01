Filippo Nardi dopo la squalifica al GF Vip: ‘Esagerano, stanno minacciando mio figlio’

L’ex gieffino è tornato a parlare della squalifica al reality. Ecco che cosa sta succedendo.

GF Vip: Filippo Nardi in tv dopo la squalifica

Filippo Nardi è stato un concorrente del Grande Fratello tanti anni fa ed è passato alla storia del reality non tanto per i giorni di permanenza nella Casa ma per aver minacciato gli autori con un bastone in confessionale perchè voleva assolutamente le sigarette.

Dopo questo episodio ha comunque lavorato in tv, a Le Iene e non solo, ha smesso di fumare, ha partecipato a L’Isola dei Famosi e spesso è nei programmi di Barbara D’Urso come opinionista.

Alfonso Signorini ha voluto dargli un’altra occasione e lo ha fatto tornare come concorrente nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, il conte inglese è rimasto in Casa solamente una settimana e poi è stato squalificato. Ha detto delle frasi inaccettabili sulle donne in generale e in particolare a Maria Teresa Ruta. Lui è rimasto sorpreso del provvedimento perchè per lui era solamente ironia. Ma ecco che cosa ha detto nella sua prima apparizione televisiva dopo questo episodio.

Filippo Nardi: ‘Stanno esagerando, minacciano mio figlio’

A distanza di qualche settimana Filippo Nardi è tornato in tv a Domenica Live con Barbara D’Urso ed è tornato sull’argomento squalifica. Si è scusato per l’umorismo volgare e fuori luogo che ha usato nella Casa ma ha detto di non aver recitato, voleva solamente strappare qualche risata. Poi ha aggiunto: “Non ci sto quando mi si accusa di violenza e misoginia, qui esagerate. Per colpa di queste etichette stanno minacciando mio figlio“.

La produzione del Grande Fratello Vip aveva pensato di far entrare in coppia Filippo Nardi e suo figlio, ormai diciottenne, ma poi non si è più fatto niente. In più occasioni Filippo Nardi ha espresso il suo amore nei confronti di Zack, che ovviamente non dovrebbe essere coinvolto in queste vicende.

La stessa Barbara D’Urso è intervenuta dicendo che ha detto cose orribili nella Casa che non corrispondono al Filippo che lei conosce e che ha frequentato in amicizia per molto tempo. Tuttavia la conduttrice non ritiene che si possa parlare di sessismo e violenza. Voi che cosa ne pensate?