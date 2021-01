Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: svelati i primi cinque concorrenti ufficiali

Isola dei Famosi 2021: si parte a marzo

La macchina organizzativa de L’Isola dei Famosi 2021 lavora senza sosta in vista della nuova edizione prevista per marzo. Infatti, il reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi e Alvin come inviato, dovrebbe partire immediatamente dopo la chiusura del Grande Fratello Vip 5 con Alfonso Signorini.

Sul web sono stati diffusi i primi nomi ufficiali dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo che di certo creeranno numerose dinamiche.

I cinque concorrenti ufficiali e gli altri possibili naufraghi

Ebbene sì, stando a quanto riportato dal noto portale web TvBlog, a L’Isola dei Famosi 2021 sbarcherà anche Patrizia Rossetti, noto volto delle televendite di casa Mediaset e ultimamente anche opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Di conseguenza, dopo aver confermato i nomi di Asia Argento, Brando Giorgi, Vera Gemma ed Eleonora Giorgi, il il sito internet nelle ultime ore ha reso noto un altro nome, quello dell’ex conduttrice di Buon Pomeriggio su Rete 4. Per chi non lo sapesse, la professionista toscana in passato ha già partecipato ad altri reality show sia a Mediaset che in Rai.

Ad esempio a La Fattoria nel 2005 e successivamente pure a Pechino Express in coppia con l’attuale gieffina Maria Teresa Ruta uscendone vincitrice nel 2018. Quindi, se venisse confermata tale voce, per la rossa questo sarebbe il terzo reality. Per quanto riguarda gli altri nomi si parla di: Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Marco Baldini, Luca Dorigo, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Nicole Rossi, Sossio Aruta, Angela Nasti, Luigi Oliva e Alessandra Canale.

Le dichiarazioni di Patrizia Rossetti

C’è da dire, però, che L’Isola dei Famosi 2021 è per Patrizia Rossetti è una sorta di piano B, visto che la donna ha privato a far parte del cast del Grande Fratello Vip 4 e 5, ma purtroppo è sempre stata scartata.

Agli inizi dello scorso anno, la rossa conduttrice diceva: “Ammetto che le possibilità di entrare al Grande Fratello Vip ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa”. La donna ammise di avere un carattere tosto, ma anche l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone. Infine ironizzava sulla possibilità di innamorarsi all’interno della casa più spiata d’Italia di un toyboy.