Uomini e Donne, anticipazioni martedì 12 gennaio: Sophie dà una change a Matteo, Michele va via?

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua senza sosta la programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show pomeridiano di Canale 5, giunto alla 24esima edizione e condotto da Maria De Filippi è tornato sul piccolo schermo dopo la lunga pausa natalizia. Da qualche giorno a questa parte, inoltre, in rete gira voce che la professionista pavese sia propensa ad organizzare una versione serale con i vip del suddetto programma.

Nel frattempo, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro episodio, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono classico: Sophie Codegoni cambia idea su Matteo

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si inizierà con Sophie Codegoni. La giovane tronista prima della registrazione ha fatto un paio di esterne, una con Giorgio Di Bonaventura e la seconda con Antonio Borza. Quindi, la 18enne ha deciso di lasciare ai box Matteo Ranieri. Il motivo? Tale reazione è dovuta a quello che era successo nel precedente appuntamento.

In quell’occasione, il corteggiatore ha riferito che in quel momento avrebbe risposto no ad una sua possibile scelta. In trasmissione, dunque, il ragazzo chiarirà la sua posizione spiegandosi meglio e riferendo il motivo che lo aveva portato a dare tale risposta. Sophie alla fine lo perdonerà e lui le farà anche una sorpresa inattesa. Di cosa si tratta? Per saperlo basta seguire la puntata di oggi del Trono classico.

Trono over: per il cavaliere Michele Dentice scende una nuova dama, la terrà?

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà del muscoloso Michele Dentice. Per il cavaliere in studio giungerà una nuova dama pronto a corteggiarlo. Ricordiamo, però, che nei prossimi appuntamenti del parterre senior l’uomo non sarà più presente perché ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

A comunicarlo è stato lui stesso attraverso un post sui suoi canali social. Uno sfogo contro coloro che lo continuano ad attaccare, specificando che non ha nulla contro la redazione del programma.