Barbara D’Urso non invita Carima, Enock le tira una stoccata: “Lei chiama solo per le ca**ate”

Chi è Carimadituttoedipiù?

Chi naviga sui social network sicuramente conoscerà una certa Carima, nota sul web con il pseudonimo Carimadituttoedipiù. Quest’ultima qualche settimana fa è stata menzionata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, in particolare da Samantha De Grenet. E proprio la soubrette romana non ha utilizzato un linguaggio consono nei suoi confronti al punto che la diretta interessata ha replicato a tono su Instagram.

Ma non è finita qui, gli autori del reality show di Canale 5 hanno seguito il botta e risposta, per questo motivo hanno chiamato l’influencer per farla entrare nella casa più spiata d’Italia e farle avere un confronto con la ‘Regina del Gorgonzola’, come direbbe la Elia. Nel frattempo, la scorsa settimana Carima ha realizzato una lunga diretta su IG insieme all’ex gieffino Enock Barwuah.

La stoccata di Enock Barwuah a Barbara D’Urso

Fra una chiacchiera e l’altra, Carima ha confessato all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che le piacerebbe moltissimo andare ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ma la conduttrice napoletana non l’avrebbe mai chiamata a farne parte.

“Non capisco com’è possibile che Barbara D’Urso ha chiamato Bello Figo per cinque o sei volte che sì, è un fratello, ma tutto sommato è un coglio*e ed a me non mi chiama che tutto sommato sono capace di dire due parole. Perché non mi chiami Barbara, che t’ho fatto io? O hanno paura che je meno quando vado là. Da mò che avrebbe dovuto chiamarmi, mi hanno chiamato tanti altri, ma lei non mi ha mai chiamato…”, ha dichiarato l’influencer di colore.

Carima vorrebbe andare nelle trasmissioni di Carmelita

Dopo aver sentito le parole di Carima, Enock Barwuah è rimasto un po’ interdetto. Per questo motivo lo sportivo ha replicato così: “Ah, Barbara non ti chiama? Si vede che quando c’è da dire qualcosa di serio non chiama la Barbara, solo per le cazz*te…”. A quel punto la nota influencer romana, con la sua solita autoironia, ha risposto in questo modo: “Eh ma pure io dico le cazz*te, pure tante, potrebbe chiamarmi”.

C’è da dire che in questi ultimi anni la professionista partenopea ha ospitato nei suoi salotti diversi influencer e fenomeni del web. Ad esempio: Follettina Creation, ma anche Chiara D’Alessandro, oppure Denis Dosio che è stato premiato a vip partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello. Ma non dimentichiamo nemmeno ai Valespo, famosi su YouTube e Tik Tok.