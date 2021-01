GF Vip, il pianto di Maria Teresa Ruta spaventa: “L’incidente d’auto e quello strano sogno”

Grande Fratello Vip 5: Maria Teresa Ruta è arrivata al limite

Dopo quattro mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta non ce la fa più. La nota conduttrice, che ha iniziato la sua esperienza al reality show di Canale 5 con la figlia Guenda Goria, da qualche giorno sembra voler mollare il colpo. Nello specifico, la gieffina non riesce a mantenere la calma e piange spesso tra le mura dell’appartamento più spiato d’Italia. C’è qualcosa che non ha detto?

La donna, che potrebbe essere una dei possibili vincitori, di recente si è sfogata così: “Mi sento ingombrante”. Ma a quanto pare non è l’unica inquilina a stare male lì dentro, infatti, il peso dei delle 16 settimane di permanenza nel programma targato Endemol Shine Italy iniziano a farsi sentire per tutti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto all’ex signora Goria.

Lo sfogo della conduttrice con Dayane Mello

Confidandosi al Grande Fratello Vip 5 con la coinquilina brasiliana Dayane Mello, una disperata Maria Teresa Ruta ha confidato che ultimamente fa dei sogni molto strani. Ad esempio nella nottata di domenica l’ex conduttrice sportiva ha sognato che suo fratello era all’aeroporto.

Quindi, rivolgendosi alla modella ha detto che appena esce dalla casa più spiata d’Italia vuole acquistare un biglietto aereo e farlo venire nel nostro Paese. In tutto questo l’ex compagna di Stefano Sala ha ascoltato la madre di Guenda Goria con estrema attenzione.

La preoccupazione di Maria Teresa Ruta per il fratello

Ma lo sfogo di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Dialogando sempre con Dyane Mello, che potrebbe essere una papabile vincitrice, la gieffina ha detto anche: “Mi rendo conto di essere anche molto ingombrante, ma non con lui, con la sua fidanzata. Lei è più timida e riservata, ma la rispetto voglio solo che mio fratello sia felice”.

L’ex di Amedeo Goria si riferiva ad una vicenda personale, infatti suo fratello è stato vittima di un incidente stradale poco prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. Un pensiero che attanaglia l’ex conduttrice sportiva. Per tale ragione la donna sente una forte responsabilità. Arriverà prima poi una sorpresa da parte del consanguineo? Staremo a vedere.