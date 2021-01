GF Vip, Alfonso Signorini chiede scusa in diretta tv: “Ho sbagliato, chiedo scusa al pubblico ed ai vipponi” (VIDEO)

Alfonso Signorini torna a parlare della lite tra Antonella e Samantha

Ebbene sì, a distanza di una settimana il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto scusa al numeroso pubblico del Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Per non aver interrotto la la forte discussione fra Antonella Elia e Samantha De Grenet che si è maturata sette giorni fa. Un acceso faccia a faccia avvenuto all’interno della casa più spiata d’Italia, precisamente nel glassroom che ha scatenato in seguito tantissime polemiche e critiche.

Il popolo del web e i telespettatori, infatti si sono indignati per le pesanti offese che la bionda opinionista ha rivolto alla concorrente del reality show di Canale 5 accusandola di essere ingrassata, non tenendo conto che quest’ultima ha avuto un tumore al seno.

Le scuse del conduttore

In diretta televisiva durante il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, ad un certo punto Alfonso Signorini ha detto che la settimana scorsa certe cose erano forti, eccessive ed inopportune. “Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore”, ha asserito il direttore del magazine Chi.

Quest’ultimo inoltre, ha detto anche che da parte sua ha fatto una mancanza e non ha nessun problema a dirlo: avrebbe potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non lo ha fatto e non averlo fatto crede sia un grande errore e per tale ragione ha chiesto scusa. “Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti del pubblico a casa. Ho sbagliato. Vi chiedo scusa. Mia mamma diceva ‘chi lava i piatti prima o poi ne rompe uno’ ed è successo, purtroppo”, ha concluso il conduttore del reality show Mediaset. (Continua dopo il video)

Botta e risposta tra la De Grenet e la Elia

Al GF Vip 5 Samantha De Grenet ha detto che quello accaduto la scorsa settimana è stato eccessivo, sono state dette parole esagerate ed immotivate. “Fare un confronto adesso è inutile: io non sono amica di Antonella, né mai lo saremo”, ha affermato la gieffina.

Ovviamente Antonella Elia non è rimasta a guardare, replicando così: “Ho grande rispetto della malattia, della sofferenza e del dolore. Io della tua malattia non sapevo niente, non mi permetterei mai di ferire una persona, era una battuta goliardica. Stai strumentalizzando la malattia che è una malattia dolorosa che io conosco e non mi permetterei mai di usarla per ferire te o qualche altro essere umano. Ci sono passata anche io purtroppo da quella malattia, anche se non l’ho mai raccontato”.

L’ultima parola è stata quella della soubrette romana: “A prescindere dalla malattia, una donna non dovrebbe mai attaccarne un’altra dalla parte estetica. Noi non siamo solo tet*e e cu*i e dietro un’eccessiva magrezza o qualche kg di troppo magari ci sono problemi che non puoi sapere. Io non ho mai strumentalizzato la mia malattia”.