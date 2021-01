Belen Rodriguez ruba una foto a Maya Zaboshta e la spaccia per sua: la modella russa se ne accorge e sbotta

Magra figura per Belen Rodriguez

Qualche giorno fa Stefano De Martino è tornato a parlare del suo matrimonio naufragato con Belen Rodriguez dicendo di non aver nessun rimorso. A distanza di una settimana a sollevare un polverone mediatico è stata proprio la soubrette argentina. In che modo? Sappiamo tutti che quest’ultima è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram, che conta quasi dieci milioni di follower.

In tale account la bella showgirl condivide attimi del suo quotidiano, ma anche del suo lavoro come shooting fotografici e sponsorizzazioni con brand importanti. Inoltre, soprattutto durante il lockdown ha realizzato delle dirette IG facendo delle lezioni di make up, facendo storcere il naso a Giulia De Lellis.

Belen Rodriguez spaccia la foto di una modella per sua: scoppia la polemica

Stavolta però, a far parlare non è stata una foto da book di Belen Rodriguez o uno scatto di lei in compagnia al suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. La polemica si è sollevata a causa di un’immagine che mostra i suoi piedi con indosso un paio di scarpe col tacco. Nella didascalia dello scatto, la conduttrice di Tu sì que vales ha scritto “Sulle mie scarpe…”. Un post come tutti gli altri che i seguaci hanno notato ma non con troppo interesse. (Continua dopo il post)

La replica della modella russa Maya Zaboshta

Ma ad accorgersi di qualcosa di clamoroso è stata la pagina Instagram Very Inutil People che ha scoperto l’arcano avvertendo immediatamente la diretta interessata. Ebbene sì, le gambe nell’immagine in questione non appartengono alla soubrette argentina, ma alla modella russa Maya Zaboshta. Quella foto, che l’ex moglie di Stefano De Martino ha postato sul suo account IG aggiungendo la scritta ‘sulle mie scarpe’, infatti, è stato caricato dalla giovane sul suo canale social ad aprile del 2020.

La diretta interessata, venuta a conoscenza del furto dello scatto, ha commentato in questo modo il post della showgirl di casa Mediaset: “It’s my photo!”. Tale risposta, in pochissimo tempo ha ricevuto più di mille cuoricini rossi, ma al momento la madre di Santiago non ha replicato. Lo farà nei prossimi giorni? Ecco i post in questione:

Scusate, ma non ci stiamo soffermando abbastanza sul trash di Belén che spaccia per sua una foto di un'influencer russa che con eleganza la sputtana sui social ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/16BU1Suq2r — • Ɖαиιɛℓα • (@Da_Tzn) January 11, 2021