GF Vip, Giulia Salemi in lacrime perché non piace alla famiglia di Pierpaolo Pretelli, lo sfogo (VIDEO)

Ai genitori di Pierpaolo non piace Giulia

E’ palese che Giulia Salemi non piace alla famiglia di Pierpaolo Pretelli. Un primo sospetto il pubblico lo ha avuto in occasione della puntata speciale del Grande Fratello Vip 5 alla vigilia di Capodanno. In quell’occasione, la madre dell’ex Velino di Striscia la Notizia, in collegamento live per fargli gli auguri di buon anno, ha approfittato della situazione per dirgli che la sua vicinanza con l’influencer italo-persiana gli sta facendo perdere consensi con i fan.

“Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima”, ha detto la donna un paio di settimane fa. (Continua dopo il video)

Le parole di Giulio Pretelli

Le parole della madre non sono state digerite da Pierpaolo Pretelli, che più volte ha chiesto ai suoi genitori e al fratello minore di evitare di recarsi in trasmissioni televisive e rilasciare interviste sul suo conto. Raccomandazione che non sono state ascoltate dai diretti interessati. Infatti, la settimana scorsa il 20enne Giulio ha rilasciato una lunga intervista per il portale FanPage dove ha affermato per l’ennesima volta che i Pretelli avrebbero preferito Elisabetta Gregoraci per il congiunto e non Giulia Salemi.

“Io per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano”, ha dichiarato il frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso.

Lo sfogo di Giulia Salemi nel cuore della notte

La clip in questione è stata fatta vedere a tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la lunga diretta, nel cuore della notte Giulia Salemi si è sfogata con Rosalinda Cannavò. Durante il confronto l’influencer italo-persiana ha confessato di essere dispiaciuta e di stare malissimo per quello che hanno detto i familiari di Pierpaolo Pretelli nei suoi confronti.

“Io sono in difficoltà ma per lui, sono in difficoltà nei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre”, ha dichiarato l’ex di Francesco Monte. Quest’ultima inoltre, ha asserito che a parti inverse lei sarebbe in grosse difficoltà. Ovvero se suo padre nella lettera avesse scritto cose brutte su Pierpaolo, lei avrebbe sofferto. “Hanno detto che io avrei detto a Pierpaolo che fuori Elisabetta aveva un altro, ma quando mai è successo? Sarebbe da squalifica, non l’ho mai detto”, ha concluso la ragazza. Ecco il video dello sfogo notturno: