Elisabetta Gregoraci elude norme anti covid al GF Vip? “Perché non ha fatto la quarantena dopo Dubai”

Dopo la puntata di ieri del GF Vip è scoppiato un polverone contro Elisabetta Gregoraci e il fatto che pare abbia eluso le norme anti covid presenziando nel reality show. Come precisato anche dalla showgirl durante la diretta, in questi giorni ha trascorso del tempo a Dubai con suo figlio Nathan.

Considerando che il suo soggiorno è durato diversi giorni, però, molti utenti del web si stanno chiedendo per quale ragione la donna non sia stata obbligata alla quarantena come tutti gli altri. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Elisabetta non fa la quarantena e va contro le norme anti covid?

La puntata di ieri del GF Vip è stata animata dal rientro in casa di Elisabetta, la quale ha deciso di avere un confronto con Pierpaolo e Giulia. Ad ogni modo, prima di vedere cosa è successo tra loro, per i telespettatori risulta prioritario disciogliere un dubbio. In un periodo storico così particolare come quello che stiamo vivendo, infatti, risulta alquanto strano vedere che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo riescano a condurre, apparentemente, una vita quasi normale.

Per tale ragione, in molti hanno notato il fatto che Elisabetta Gregoraci potrebbe aver eluso le norme anti covid non effettuando la quarantena fiduciaria di ritorno da Dubai. La showgirl, infatti, ha trascorso diverso tempo in tale luogo, insieme a suo figlio Nathan. Lei stessa ha condiviso sui social i momenti più interessanti della sua permanenza. Il suo piccolo viaggio è terminato poco meno di una settimana fa. Per tale motivo, molti si sono domandati perché la donna non abbia effettuato una quarantena fiduciaria. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Gregoraci reticente e i controlli di Mediaset

Ricordiamo che Mediaset tiene sempre sotto controllo tutte le persone che entrano ed escono dallo studio. Sta di fatto che tutti vengono sottoposti a tamponi, misurazioni della temperatura e vengono invitati a rispettare tutte le norme. Tuttavia, risulta comunque strano veder “aggirare” le norme anti covid quando si tratta di personaggi famosi, come ad esempio Elisabetta Gregoraci.

Per il momento, la donna non ha ancora fornito una spiegazione a riguardo, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se motiverà la sua situazione. In ogni caso, a non essere molto gradito dal pubblico è stato anche il suo confronto con Pierpaolo. Ancora una volta, la donna è entrata in casa per ribadire di non provare nulla per lui, cosa che certamente non era di importanza vitale per il concorrente.